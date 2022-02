O tempo certo para voltar aos exercícios físicos após aumento das mamas

Um estudo conduzido por dois médicos brasileiros e publicado recentemente no Journal of the American Society of Plastic Surgeons, a maior revista de cirurgia plástica do mundo, mostra que o exercícios físicos podem ser retomados mais rapidamente do que se imaginava depois de procedimentos para aumento de seios. De acordo com o trabalho, o retorno pode ocorrer apenas uma semana após a operação.

O estudo foi conduzido pelos médicos Filipe Basile e Taís Oliveira e teve como objetivo avaliar a segurança da atividade física precoce. A iniciativa surgiu da necessidade de compreender mais profundamente a relação entre os exercícios físicos depois das cirurgias de aumento de mama já que as informações disponíveis em literatura são limitadas. “As recomendações variam de algumas semanas a alguns meses. Fizemos um estudo para avaliar complicações, qualidade da cicatriz e outros resultados relatados pelas pacientes”, detalha o cirurgião plástico Filipe Basile. Até então, a restrição de atividade física no pós-operatório era baseada na concepção de que a prática de atividade física poderia levar a complicações, diminuir a qualidade da cicatriz e prejudicar os resultados.

Participaram do ensaio clínico 225 mulheres que fizeram cirurgia para aumento dos seios com prótese. As pacientes foram divididas em dois grupos. As mulheres no grupo de exercícios começaram um programa supervisionado uma semana após a cirurgia. Elas fizeram exercícios aeróbicos e outros treinos três vezes por semana, durante doze semanas. Outro grupo foi aconselhado a evitar exercícios após a cirurgia pelo mesmo período.

Um ano depois, os pesquisadores Filipe Basile e Taís Oliveira compararam as taxas de complicações e a qualidade da cicatriz entre os dois grupos. Eles também pediram às pacientes que completassem um questionário de satisfação com os resultados da cirurgia plástica. Setenta e cinco pacientes em cada grupo completaram o estudo.

“A taxa geral de complicações entre as que praticaram exercícios físicos foi de 6,9% e de 7,5% entre as outras participantes. Foram complicações menores e nenhuma paciente precisou de cirurgia de revisão durante um ano de acompanhamento. A qualidade da cicatriz foi semelhante entre os grupos”, descreve Basile.

As mulheres que se exercitaram reportaram índices mais altos de qualidade de vida.

O médico ressalva que os exercícios não devem ser extrapolados para pacientes operadas por outras técnicas que não as usadas no estudo. “Cabe a cada paciente conversar com seu cirurgião plástico sobre o que é ou não permitido no seu pós-operatório de cirurgia de silicone mamário”, diz o médico.