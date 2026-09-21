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Saúde

O sistema de vídeo que, em 5 segundos, ajuda a descobrir se você tem pressão alta e diabetes

Com câmera comum e inteligência artificial, nova tecnologia identifica doenças silenciosas

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 07h05 | Atualizado em 21 set 2026, 10h59
Mulher tirando selfie
Alerta no vídeo: programa em pesquisa capta sinais de problemas em segundos (//iStock)
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O sistema de vídeo que, em 5 segundos, ajuda a descobrir se você tem pressão alta e diabetes Priorizar nos meus resultados Google

Imagine descobrir que sua pressão está nas alturas sem apertar o braço num aparelho. Ou ficar sabendo que a glicemia está elevada sem furar o dedo. Bastaria olhar para a câmera do celular por alguns segundos. Tudo dentro de casa.

Essa cena, que até ontem pertencia à ficção científica, virou realidade e foi apresentada no maior encontro de cardiologia do mundo. Uma notícia que merece ser lida com entusiasmo e cautela na mesma dose.

No Congresso Europeu de Cardiologia, realizado em Munique, pesquisadores japoneses apresentaram um sistema capaz de flagrar indícios de hipertensão e de diabetes a partir de um simples vídeo do rosto.

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A promessa é sedutora: transformar qualquer câmera de celular num rastreador silencioso de duas das doenças que mais matam no mundo — e que costumam avançar sem dar sinais.

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A técnica não fotografa a doença. Ela lê pistas invisíveis a olho nu. O sistema capta variações minúsculas na cor da pele e no fluxo de sangue a cada batimento cardíaco. Com esses dados, um algoritmo de inteligência artificial estima a rigidez das artérias e outros marcadores associados à pressão alta e ao açúcar elevado no sangue. É como se o rosto, iluminado pela luz certa, revelasse o que acontece por dentro dos vasos.

O resultado surpreende pela velocidade. Bastaram 5 segundos de gravação para o sistema acertar o diagnóstico de hipertensão em 90% dos casos. Com 30 segundos, a precisão subiu para 95%. Para o diabetes, os acertos foram de 81% em 5 segundos e 88% em meio minuto. Números altos para um exame que dispensa agulhas e manguito.

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Tecnologia bem-vinda

Hipertensão e diabetes são inimigos discretos. Muita gente convive com eles por anos sem saber, até que o coração, os rins ou os olhos cobrem a conta.

No Brasil, cerca de um em cada quatro adultos tem pressão alta, e mais de 10 milhões de pessoas vivem com diabetes — boa parte sem diagnóstico. Uma ferramenta rápida, barata e sem contato poderia, em tese, levar rastreamento a farmácias, postos de saúde e regiões onde falta estrutura.

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Não é difícil imaginar o encaixe com a Estratégia Saúde da Família ou com campanhas de prevenção no Sistema Único de Saúde. Um agente comunitário com um tablet poderia sinalizar quem precisa procurar um médico. A palavra-chave, porém, é sinalizar — não diagnosticar. 

A cautela necessária

Aqui entra a cautela. O estudo foi pequeno: 215 voluntários, num único centro, no Japão. Achados apresentados em congressos são preliminares e ainda não passaram pelo crivo completo da publicação científica. Além disso, a estimativa da pressão em números exatos mostrou variação maior do que a aceita por critérios internacionais de aparelhos de medição.

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Ou seja: a tecnologia parece promissora para rastrear, mas está longe de substituir o aparelho de pressão do consultório ou a dosagem de glicose no laboratório.

Há ainda perguntas em aberto. O sistema funcionará igualmente bem em peles de tons variados, em diferentes idades, sob luzes diversas e em celulares comuns? Só estudos maiores, com populações diversas — algo que os próprios autores reconhecem ser necessário —, poderão responder.

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Mas nada disso apaga o brilho da invenção. A medicina caminha, a passos largos, para um modelo em que sensores e algoritmos ampliam o alcance do cuidado, sobretudo entre quem hoje fica de fora. Ver a pressão e o açúcar no reflexo de um rosto é um lembrete poderoso de que a prevenção pode se tornar mais simples e efetiva.

Enquanto a ciência amadurece essas ferramentas, o conselho segue o mesmo de sempre: meça a pressão, faça seus exames, converse com seu médico. Um dia, talvez, sua câmera ajude a cuidar de você. Por enquanto, ela é uma promessa — brilhante, mas ainda em construção.

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