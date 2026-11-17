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Um estudo inovador revela a eficácia e segurança da fentermina, um antigo remédio para emagrecer, em uso prolongado. Após décadas, a pesquisa LEAP confirma que o medicamento, acessível e barato, não eleva a pressão arterial, apesar de uma perda de peso mais modesta que novas canetas. Entenda o impacto.

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Poucos remédios tiveram uma trajetória tão curiosa quanto a fentermina. Aprovada pela agência americana de medicamentos, a FDA, em 1959 — quando o presidente Juscelino Kubitschek ainda erguia Brasília —, ela se tornou o comprimido para emagrecer mais receitado dos Estados Unidos.

Milhões de pessoas a usaram ao longo de décadas. Faltava, porém, algo elementar: um estudo rigoroso mostrando o que acontece quando ela é tomada por muito tempo. Essa lacuna acaba de ser preenchida.

O estudo LEAP, que acaba de ser apresentado no ObesityWeek, um dos principais congressos de obesidade do mundo, em Washington, acompanhou adultos acima do peso por dois anos. É o primeiro ensaio clínico dessa magnitude, comparando a fentermina a um placebo (pílulas sem princípio ativo), já feito com o remédio.

Um remédio mais velho que as regras

A explicação para tamanho atraso é histórica. A fentermina chegou ao mercado antes de as agências exigirem os grandes estudos clínicos que hoje são regra. Sua bula autoriza o uso por até doze semanas. Mas a obesidade é uma doença crônica, e o tratamento curto costuma terminar com o peso de volta.

Na prática, muitos médicos americanos passaram a prescrevê-la por meses ou anos — sem respaldo de pesquisas controladas.

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A reputação também carregou uma mancha. Nos anos 1990, a fentermina era metade do famoso fen-phen, combinação com a fenfluramina. Em 1997, a fenfluramina foi retirada do mercado por lesar válvulas do coração. A fentermina não era a culpada e seguiu à venda, mas herdou a desconfiança.

Como ela atua

Parente química da anfetamina, a fentermina estimula a liberação de noradrenalina no hipotálamo, região do cérebro que regula a fome. O resultado é menos apetite e saciedade mais precoce.

O mesmo mecanismo explica seus efeitos colaterais mais comuns — boca seca, insônia, irritabilidade, coração acelerado — e o temor de que, ao longo dos anos, ela pudesse elevar a pressão arterial.

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E aqui entra o novo estudo. Financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, com dinheiro público e sem patrocínio da indústria, ele sorteou 870 voluntários em centros de quatro estados americanos. O perfil é o do paciente comum de consultório: idade média de 49 anos, peso inicial de 101 quilos e índice de massa corporal de 35,7 — obesidade de grau 2.

Sete em cada dez eram mulheres. Metade recebeu fentermina em dose de até 24 miligramas por dia, abaixo da mais usada nos consultórios; a outra metade, placebo. Todos participaram de um programa online de mudança de estilo de vida.

Duas perguntas guiavam a pesquisa: quanto peso se perde em dois anos e o que acontece com a pressão. Segundo os dados preliminares, quem tomou o remédio perdeu, em média, 8% do peso em um ano. Ao fim do segundo ano, a redução era de 6% — houve algum reganho, mas a maior parte da perda se manteve. Para uma pessoa de 101 quilos, isso significa cerca de 6 quilos a menos depois de dois anos.

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A notícia mais esperada veio do coração. A pressão arterial média não subiu, desfazendo o principal temor que rondava o uso prolongado. A frequência cardíaca, por outro lado, aumentou de 3 a 5 batimentos por minuto, em média — pouco, mas um efeito que merece acompanhamento.

Convém, contudo, calibrar as expectativas. A perda de peso é modesta, bem inferior à obtida com as canetas modernas, como a semaglutida e a tirzepatida. E nem todo mundo está apto a usar a medicação: pessoas com doença cardiovascular estabelecida ou hipertensão descontrolada ficaram de fora e continuam fora da lista de candidatas.

A questão do acesso

É no bolso que a fentermina mostra sua força. Genérica, ela custa nos Estados Unidos algo entre 10 e 20 dólares por mês com cupons de desconto. A semaglutida, princípio ativo do Wegovy, tem preço de tabela próximo de 1.350 dólares mensais; nos programas de venda direta, sai por cerca de 350 dólares.

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Ou seja, mesmo no cenário mais vantajoso, a caneta custa mais de vinte vezes o comprimido. Para quem não tem cobertura de plano de saúde, essa diferença decide se haverá tratamento ou não.

No Brasil, porém, a fentermina não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na prática, isso significa que não pode ser vendida em farmácias, não pode ser prescrita e tampouco manipulada. O mesmo vale para a combinação de fentermina com topiramato, aprovada nos Estados Unidos desde 2012.

Para que isso mude, seria preciso que algum fabricante pedisse o registro e que a agência avaliasse os dados.

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O LEAP não transforma a fentermina em solução para a obesidade. Mas deixa uma lição valiosa: remédio velho e barato também merece a atenção da ciência de ponta. Numa época em que o debate gira em torno de canetas de centenas de dólares, um comprimido barato de 1959 lembra que acesso também é tratamento.