O remédio contra esclerose que pode eliminar o vírus da Covid

Um medicamento usado no tratamento da esclerose múltipla demonstrou potencial para eliminar o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, em um estudo preliminar realizado por pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP). Na pesquisa, publicada na revista científica norte-americana ACS Applied Bio Materials, o grupo testou o fármaco em células infectadas pelo vírus.

Para o estudo, os pesquisadores envolveram o fármaco fingolimode em cápsulas mil vezes menores do que uma célula humana. Dessa forma, foi utilizada uma concentração da droga 60 vezes menor, o que pode fazer com que os efeitos colaterais sejam reduzidos. Os testes in vitro foram realizados com células normais e infectadas pelo vírus.

“O objetivo dos estudos é o reposicionamento de fármacos para terapia da Covid-19 usando nanotecnologia”, afirmou o professor do IFSC e coordenador do estudo Valtencir Zucolotto ao Jornal da USP. Segundo Zucolotto, os resultados foram promissores.

Após esta etapa, o objetivo dos cientistas é ensaios in vivo e, depois, fazer testes clínicos com pacientes para, no futuro, ter aprovação e registro do tratamento para a Covid-19.

