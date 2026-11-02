O que uma caminhada diária pode fazer pela saúde do seu cérebro
Estudo realizado nos EUA identifica associação entre o aumento da atividade física diária e melhores resultados em testes de desempenho cognitivo
Caminhar mais pode trazer benefícios que vão além da saúde cardiovascular. Um estudo realizado por pesquisadores do Baylor College of Medicine, em Houston, nos Estados Unidos, identificou uma associação entre o aumento da atividade física diária e melhores resultados em testes de atenção, autocontrole e desempenho cognitivo.
Publicado na revista científica Scientific Reports, o trabalho analisou dados de 3.093 participantes do programa de pesquisa “All of Us”, com idades entre 18 e 93 anos.
Os voluntários foram acompanhados ao longo de 14 anos, fornecendo informações sobre a quantidade diária de passos, registrada por dispositivos eletrônicos, e medidas de pressão arterial.
Ao final do período, os participantes foram submetidos a testes que avaliaram diferentes habilidades cognitivas, incluindo atenção visual, atenção seletiva, impulsividade, autocontrole e reconhecimento de emoções.
Os resultados mostraram que pessoas com maior quantidade de passos diários apresentaram melhor desempenho em diferentes avaliações. A análise identificou três grupos, com médias de:
- 5.108 passos por dia;
- 8.875 passos por dia;
- 14.161 passos por dia.
Os participantes dos dois grupos mais ativos tiveram pontuações superiores às do grupo menos ativo em testes de atenção, autocontrole e desempenho cognitivo.
Na análise geral, os pesquisadores também observaram que o aumento da atividade física estava associado a melhores resultados em testes de atenção e autocontrole. Um incremento estimado de mil passos diários esteve relacionado a um melhor desempenho cognitivo.
“Esses resultados reforçam o papel potencial da promoção da atividade física e do controle ideal da pressão arterial no suporte à saúde cognitiva“, escreveram os autores do estudo.
Outro achado importante foi a relação entre pressão arterial e cognição. Níveis mais elevados de pressão arterial sistólica, a pressão exercida pelo sangue contra as paredes das artérias durante os batimentos cardíacos, foram associados a resultados inferiores em testes de impulsividade e autocontrole.
Segundo o estudo, níveis mais elevados de atividade física também estavam relacionados a uma pressão sistólica mais baixa.
Além de contribuir para a saúde cardiovascular e ajudar no controle de condições como hipertensão e diabetes, os exercícios podem estimular a neuroplasticidade, capacidade de o cérebro se adaptar e fortalecer suas conexões.
A recomendação geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) para adultos é praticar de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana, ou de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa (ou uma combinaçãoequivalente de ambas). Caminhadas, natação, dança e ciclismo são algumas das alternativas.
Para pessoas com mobilidade reduzida, exercícios realizados sentados, faixas elásticas, pesos leves e atividades na água podem ser opções.