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Saúde

O que uma caminhada diária pode fazer pela saúde do seu cérebro

Estudo realizado nos EUA identifica associação entre o aumento da atividade física diária e melhores resultados em testes de desempenho cognitivo

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 07h00 | Atualizado em 2 nov 2026, 08h29
Mulher de cabelos cacheados, óculos escuros, camiseta azul e shorts pretos caminhando em uma orla com a silhueta de prédios urbanos ao fundo, sob céu azul claro com um avião distante
Ginástica para o cérebro: estudo identificou associação entre o aumento da atividade física diária e melhores resultados em testes de atenção, autocontrole e desempenho cognitivo (Spencer Platt/Getty Images)
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Caminhar mais pode trazer benefícios que vão além da saúde cardiovascular. Um estudo realizado por pesquisadores do Baylor College of Medicine, em Houston, nos Estados Unidos, identificou uma associação entre o aumento da atividade física diária e melhores resultados em testes de atenção, autocontrole e desempenho cognitivo.

Publicado na revista científica Scientific Reports, o trabalho analisou dados de 3.093 participantes do programa de pesquisa “All of Us”, com idades entre 18 e 93 anos.

Os voluntários foram acompanhados ao longo de 14 anos, fornecendo informações sobre a quantidade diária de passos, registrada por dispositivos eletrônicos, e medidas de pressão arterial.

Ao final do período, os participantes foram submetidos a testes que avaliaram diferentes habilidades cognitivas, incluindo atenção visual, atenção seletiva, impulsividade, autocontrole e reconhecimento de emoções.

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Os resultados mostraram que pessoas com maior quantidade de passos diários apresentaram melhor desempenho em diferentes avaliações. A análise identificou três grupos, com médias de:

  • 5.108 passos por dia;
  • 8.875 passos por dia;
  • 14.161 passos por dia.

Os participantes dos dois grupos mais ativos tiveram pontuações superiores às do grupo menos ativo em testes de atenção, autocontrole e desempenho cognitivo.

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Na análise geral, os pesquisadores também observaram que o aumento da atividade física estava associado a melhores resultados em testes de atenção e autocontrole. Um incremento estimado de mil passos diários esteve relacionado a um melhor desempenho cognitivo.

“Esses resultados reforçam o papel potencial da promoção da atividade física e do controle ideal da pressão arterial no suporte à saúde cognitiva“, escreveram os autores do estudo.

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Outro achado importante foi a relação entre pressão arterial e cognição. Níveis mais elevados de pressão arterial sistólica, a pressão exercida pelo sangue contra as paredes das artérias durante os batimentos cardíacos, foram associados a resultados inferiores em testes de impulsividade e autocontrole.

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Segundo o estudo, níveis mais elevados de atividade física também estavam relacionados a uma pressão sistólica mais baixa.

Além de contribuir para a saúde cardiovascular e ajudar no controle de condições como hipertensão e diabetes, os exercícios podem estimular a neuroplasticidade, capacidade de o cérebro se adaptar e fortalecer suas conexões.

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A recomendação geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) para adultos é praticar de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana, ou de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa (ou uma combinaçãoequivalente de ambas). Caminhadas, natação, dança e ciclismo são algumas das alternativas.

Para pessoas com mobilidade reduzida, exercícios realizados sentados, faixas elásticas, pesos leves e atividades na água podem ser opções.

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