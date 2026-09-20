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Saúde

O que torna rara uma gravidez aos 48 anos, como a de Maju Coutinho

Obstetra explica por que fertilidade cai perto dos 50 anos e quais cuidados aumentam durante a gestação

Por Giovanna Fraguito 20 set 2026, 19h00 | Atualizado em 21 set 2026, 11h08
Um casal sorridente, mulher com cabelo crespo preso e blusa azul de renda, homem com barba rala e camisa polo azul clara, segura uma roupinha de bebê estampada com animais, em frente a uma parede de pedras
Maju Coutinho e o marido, Agostinho Paulo Moura (Instagram/Reprodução)
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A primeira gravidez de Maju Coutinho, 48, chamou atenção também pela idade da apresentadora. À espera de Malik, seu primeiro filho com o artista visual Agostinho Paulo Moura, 61, a jornalista integra um grupo cada vez mais visível de mulheres que adiam a maternidade. “A gravidez espontânea aos 48–50 anos é excepcional, embora ainda possa ocorrer durante a perimenopausa, enquanto houver ovulação”, explica Vander Guimarães, obstetra do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), à coluna GENTE. Segundo o médico, a dificuldade aumenta porque, com o passar dos anos, há redução não apenas da quantidade, mas principalmente da qualidade dos óvulos.

A idade também exige atenção redobrada durante o pré-natal. De acordo com Guimarães, que também é professor titular de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Petrópolis/RJ, gestações em idade materna avançada apresentam maior frequência de hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto operatório e complicações maternas. “Esses riscos aumentam progressivamente, especialmente após os 40 anos, e podem ser potencializados por obesidade, hipertensão ou diabetes preexistentes”, diz. O especialista ressalta, porém, que a idade sozinha não determina a necessidade de cesariana.

Para o bebê, o principal ponto de atenção está relacionado à idade do óvulo. “O principal risco é o aumento das alterações cromossômicas, incluindo trissomias, acompanhado de maior risco de abortamento”, explica. O médico pondera que o risco individual depende de diversos fatores e não pode ser calculado apenas a partir da idade da gestante. Por isso, o pré-natal costuma ser individualizado, com avaliação clínica e metabólica, rastreamento de alterações cromossômicas e ultrassonografias detalhadas.

Já a reprodução assistida pode ampliar as possibilidades de gestação nessa faixa etária. “Com o avanço da idade, as chances de reprodução com óvulos próprios diminuem acentuadamente, enquanto a utilização de óvulos de doadora jovem reduz o impacto da idade sobre a qualidade cromossômica do oócito”, afirma Guimarães. Ainda assim, a idade da mulher continua relevante para os riscos obstétricos. Segundo ele, não existe uma estimativa universal confiável de quantas mulheres engravidam espontaneamente aos 49 ou 50 anos: são casos considerados “muito incomuns”.

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