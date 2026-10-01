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Saúde

O que se sabe sobre o velório do influenciador Lito Sousa

Lito havia revelado o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) no fim de agosto e passou a compartilhar com os seguidores detalhes sobre sua condição

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 22h32 | Atualizado em 1 out 2026, 22h32
Homem de meia-idade, cabelo escuro e barba grisalha, sorri para a câmera enquanto está sentado em uma poltrona marrom. Ele veste uma camiseta bege e faz um sinal de positivo com a mão esquerda. Ao fundo, um armário de madeira clara e um suporte de soro.
O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa (YouTube/Reprodução)
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O velório de Lito Sousa será realizado nesta sexta-feira, 2, na Zona Norte de São Paulo. O influenciador e especialista em aviação morreu nesta quinta-feira, 1º, aos 59 anos, após enfrentar uma rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa e sem cura. Ainda não há informações sobre as circunstâncias específicas da morte.

Segundo o comunicado divulgado pela família nas redes oficiais de Lito, o corpo do influenciador será velado na Avenida Braz Leme, 2.594, em Santana, e o público geral poderá se despedir das 09h às 12h. Já os mais próximos, presentes em uma lista de convidados, poderão prestar suas homenagens no endereço Av. Braz Leme, 3.258.

“Agradecemos profundamente por todas as mensagens, homenagens e demonstrações de carinho que temos recebido. Cada palavra mostra um pouco do tamanho do impacto que o Lito teve na vida de tantas pessoas”, diz o comunicado. 

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Natural do Rio Grande do Norte, Lito era piloto e mecânico de aviões e ganhou projeção na internet com o canal Aviões e Músicas, dedicado a conteúdos sobre aviação. O canal cresceu especialmente durante a pandemia e acumulava milhões de inscritos. Ele também escreveu o livro Onde Morrem os Aviões. Em julho, antes de receber o diagnóstico da doença rara, Lito havia contado aos seguidores que enfrentava um câncer de próstata. Pouco depois, passou a investigar sintomas neurológicos, incluindo dormência e perda de movimentos.

Casado com Mila Seidl desde 2016, Lito deixa um filho, Malone, de 7 anos. Em um vídeo de despedida publicado no Instagram, Mila lembrou da trajetória profissional e pessoal do influenciador. “O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo. Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas olhando pra vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão”, disse.

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A doença de Lito

Lito havia revelado o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) no fim de agosto e passou a compartilhar com os seguidores detalhes sobre sua condição. A doença provocou uma rápida perda de movimentos e também afetou sua visão. Segundo sua esposa, Mila Seidl, a alteração na visão chegou a acontecer de um dia para o outro.

A doença faz parte do grupo das chamadas doenças priônicas, condições neurodegenerativas raras que são causadas pelos príons: partículas infecciosas proteicas (do inglês “Proteinaceous Infections Particles“).

Os príons surgem quando proteínas normalmente presentes no corpo alteram seu formato e se aglomeram no cérebro, causando doenças que podem afetar tanto humanos quanto animais.

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Diante do diagnóstico, uma corrente mobilizou a família, amigos e os antigos e novos seguidores do especialista em aviação em busca de alguma opção de tratamento ainda em teste para que Lito fosse incluído entre os voluntários.

Com a mobilização, centros de pesquisa chegaram a se manifestar oficialmente sobre os apelos. O Broad Institute, que conduz o estudo PRiSM Trial, agradeceu pelas mensagens de apoio ao influenciador e chegou a afirmar que tentaria ajudar de alguma forma.

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No início do mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a importação e uso de um medicamento experimental pelo influenciador. O aval foi dado depois que Mila contou, em vídeo publicado no canal Aviões e Músicas, que Lito havia conseguido autorização para o uso compassivo da medicação, forma de acesso autorizada quando um paciente tem uma doença grave e não há terapias eficazes disponíveis.

Uma operação especial foi organizada pela Anvisa e a Receita Federal para o recebimento da substância em teste. Por ser um produto de uso urgente e que poderia perder a eficácia, logo após o desembarque, o remédio em teste foi transferido para um helicóptero que fez o transporte até seu destino, o Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, sem etapas intermediárias de logística.

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Com a entrega, Lito começou a receber um medicamento experimental que está sendo estudado para o tratamento da condição.

Até então, a substância não tinha sido testada em humanos. “A gente não sabe se só pausa, se desacelera, se limpa tudo, se limpa e melhora. São muitas perguntas que a gente ainda não sabe”, afirmou, na época, Mila.

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