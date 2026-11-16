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O Brasil registra a primeira morte por mpox este ano no Rio de Janeiro, em meio a um rápido aumento de mais de mil casos confirmados nacionalmente. Entenda os detalhes sobre a vítima, os principais sintomas e a estratégia de vacinação do Ministério da Saúde para conter o avanço da doença. Saiba mais.

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O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmaram a primeira morte por mpox ocorrida no país este ano. A notificação na capital fluminense acompanha um crescimento rápido das infecções registradas nacionalmente, que ultrapassaram a marca de mil episódios confirmados no território brasileiro.

Segundo dados atualizados em 15 de novembro pelo Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, o Brasil contabiliza 1 099 infecções confirmadas e 617 suspeitas em investigação. O estado de São Paulo lidera o número de registros com 409 episódios, seguido de perto pelo Rio de Janeiro, com 395. A capital fluminense concentrou 71,2% do total estadual ao longo do ano. Outras unidades da federação também registraram a zoonose viral, como Ceará, com 61 ocorrências, Minas Gerais, com 45, e Distrito Federal, com 41.

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O que se sabe sobre a primeira vítima e o surto no estado do Rio?

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o óbito na capital sem divulgar detalhes sobre a identidade ou o histórico do paciente. O órgão informou que 258 das 382 infecções confirmadas no estado até 13 de novembro foram notificadas a partir do dia 13 de setembro. O avanço do vírus costuma ser mais perigoso para populações com o sistema imunológico frágil, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos, gestantes e idosos. O diagnóstico da enfermidade é realizado por meio de teste molecular com análise da secreção das erupções ou das crostas na pele.

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Quais são os principais sintomas e como ocorre a transmissão?

O período de incubação do vírus varia de três a 16 dias, podendo alcançar até 21 dias. O sintoma mais característico é o surgimento de erupções cutâneas que evoluem de lesões planas ou elevadas com líquido para crostas secas em locais como rosto, mãos, pés, boca e genitais. A transmissão acontece pelo contato físico direto com ferimentos ou pelo manuseio de utensílios contaminados, como toalhas e talheres. Como não existe um tratamento específico para a zoonose, os médicos aplicam cuidados clínicos de suporte para amenizar os sintomas e evitar o aparecimento de complicações graves.

Como funciona a estratégia de vacinação do Ministério da Saúde?

No dia 8 de novembro, o Ministério da Saúde anunciou a negociação de 25 mil doses da vacina contra a mpox com o único fabricante mundial do produto, com previsão de entrega em três semanas. O esquema vacinal completo exige a aplicação de duas doses com intervalo de 28 dias entre elas. A pasta elaborou uma nota técnica orientando o uso da via intradérmica, que permite fracionar o insumo em doses menores mantendo a proteção. A vacinação é direcionada a profissionais de laboratório que manipulam o vírus, pessoas vivendo com HIV em imunossupressão e indivíduos expostos a contato de médio ou alto risco.

Qual é o retrospecto de casos da enfermidade no Brasil nos anos anteriores?

O avanço recente da zoonose ocorre após períodos de variação nos índices epidemiológicos nacionais. No ano de 2022, o Brasil enfrentou um surto expressivo da infecção, quando foram notificados 10,5 mil casos e 14 mortes em decorrência de complicações da doença.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.