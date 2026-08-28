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Saúde

O que não pode faltar no treino de quem usa canetas emagrecedoras

Assunto será um dos destaques da Fitness Brasil Expo 2026. Em artigo, professor explica o que não pode ser perdido de vista

Por Antonio Arruda* 28 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 11h43
Musculação
Fortalecimento muscular: indispensável no processo de emagrecimento (Thinkstock/VEJA/VEJA)
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Conhecidos popularmente por “canetas emagrecedoras”, os medicamentos à base de análogos de GLP-1 e receptores duplos (como a semaglutida e a tirzepatida) promoveram uma verdadeira revolução médica no tratamento metabólico, com eficácia na perda de peso corporal entre 15% a 20%.

No entanto, esses medicamentos não substituem a atividade física. Se não for feito o treino de força aliado à medicação, haverá uma depleção mais elevada de massa muscular.

Isso quer dizer que a pessoa acaba perdendo muita massa magra, o que é ruim para o balanço metabólico, já que os músculos são o principal captador de glicose do nosso corpo, além de produtor de hormônios anti-inflamatórios.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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Quando há uma diminuição de massa muscular, há uma perda na funcionalidade, principalmente durante o envelhecimento. Então,  com o uso incorreto das canetas, sem exercícios, no lugar de estar gerando um indivíduo mais funcional, ativo e autônomo, você provavelmente está gerando um idoso mais frágil e dependente.

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Levando esses pontos em consideração, o que não pode faltar no treino? Essa resposta está diretamente relacionada à dose que está sendo aplicada.

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Se a dosagem for muito altahá uma inibição do apetite muito maior, e a pessoa acaba tendo a ingestão calórica muito menor. Nesse caso, o treino deve ser de baixo volume, que não tenha uma quantidade cardiovascular muito elevada, pois o treino aeróbico não visa a construção de massa muscular.

Ou seja, quando a dosagem está alta, diminua um pouco o treino aeróbico e faça mais musculação. E a musculação, de preferência, com um pouco mais de carga, com descansos maiores entre as séries, de até 2 minutos, para que a pessoa consiga se restabelecer bem entre uma série e a outra, entre o exercício e o outro.

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Não pode faltar treino de fortalecimento de alta intensidade, de preferência com exercícios estruturais, como agachamento, levantamento terra, supino, remadas, exercícios altamente estruturais com cargas mais altas.

Para que o tratamento da obesidade com o uso das canetas seja eficaz, o aluno tem de sinalizar ao personal trainer, ao professor de Educação Física, qual é o medicamento utilizado e a dose que está sendo aplicada.

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Além disso, o profissional de Educação Física tem que ter em mente o momento do tratamento que o aluno está passando para ir fazendo a periodização mais assertiva – um ajuste que pode ser até diário, nos chamados microciclos. Cada caso tem que ser analisado individualmente, com treinos exclusivos e o devido acompanhamento.

* Antonio Arruda é educador físico, personal trainer, mestre em bioquímica e palestrante da Fitness Brasil Expo 2026

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