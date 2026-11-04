O que é neoplasia mieloproliferativa, que pode ter feito detenta sobreviver a injeção letal nos EUA

As autoridades do Tennessee, nos Estados Unidos, ainda não divulgaram um relatório oficial com a conclusão das causas exatas que fizeram a detenta Christa Pike sobreviver a uma tentativa de execução por injeção letal no último dia 30 de setembro. Uma das hipóteses, porém, é o fato de ela ter um câncer raro no sangue.

Documentos judiciais divulgados pela revista People indicam que a defesa de Pike teria alertado as autoridades do Tennessee sobre os riscos que a execução representava para a detenta devido à sua contagem elevada de plaquetas. Os advogados teriam associado a alteração sanguínea a uma possível neoplasia mieloproliferativa.

As neoplasias mieloproliferativas são um grupo de doenças caracterizadas pela produção excessiva e descontrolada de células do sangue pela medula óssea, que é o tecido localizado no interior dos ossos responsável pela fabricação dessas células.

Entre os componentes que podem se multiplicar nesses casos estão as plaquetas, células fundamentais para o processo de coagulação sanguínea, ajudando a controlar sangramentos.

O aumento das plaquetas, por sua vez, pode favorecer a formação de coágulos dentro dos vasos, fenômeno conhecido como trombose. E é aí que entra a possível relação com a resposta aos medicamentos, já que pacientes com contagens muito elevadas de plaquetas podem apresentar uma resposta reduzida a alguns remédios ou podem precisar de doses mais altas para atingir os efeitos esperados.

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“Entretanto, é importante destacar que o aumento do número de plaquetas não significa, necessariamente, uma alteração na ação dos medicamentos no organismo”, afirma Phillip Bachour, hematologista e coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

A resposta a um medicamento, explica Bachour, depende de diversos fatores, incluindo suas características farmacológicas, a forma de administração e as condições clínicas de cada indivíduo.

Por isso, embora essas doenças possam provocar alterações importantes na circulação sanguínea e na coagulação, não é possível estabelecer uma relação direta entre a elevação das plaquetas e uma eventual alteração na resposta a medicamentos sem uma avaliação clínica e científica específica, acrescenta o hematologista.

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Saiba mais sobre as doenças mieloproliferativas

As neoplasias mieloproliferativas são doenças relativamente raras, cuja frequência aumenta com a idade, sendo mais comuns em adultos acima dos 50 anos.

Alguns exemplos são a leucemia mieloide crônica, caracterizada principalmente pelo aumento da produção de glóbulos brancos, e a policitemia vera, que causa o aumento da produção de glóbulos vermelhos.

Outras doenças desse grupo são a trombocitemia essencial, marcada pelo aumento da produção de plaquetas, e a mielofibrose primária, condição que provoca alterações na medula óssea e pode levar à formação progressiva de tecido fibroso, prejudicando a produção normal das células sanguíneas.

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Bachour cita estudos populacionais realizados nos Estados Unidos que mostram que a trombocitemia essencial e a policitemia vera apresentam aproximadamente dois novos casos para cada 100 mil habitantes por ano, enquanto a mielofibrose primária tem cerca de 0,5 novo caso para cada 100 mil habitantes anualmente.

“Esses números ajudam a demonstrar que, embora sejam doenças pouco frequentes, representam um grupo importante de alterações hematológicas que necessitam de acompanhamento especializado”, aponta o especialista.

O diagnóstico é realizado por um médico hematologista, a partir da avaliação clínica, das alterações encontradas no hemograma e de exames específicos da medula óssea. Testes genéticos e moleculares também permitem identificar alterações características dessas doenças.

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Os tratamentos incluem medicamentos que controlam a produção excessiva das células sanguíneas e terapias direcionadas às alterações genéticas responsáveis por algumas dessas doenças.

Segundo Bachour, muitos pacientes conseguem manter a doença controlada durante vários anos, com boa qualidade de vida. Por isso, diz ele, é fundamental que alterações persistentes no exame de sangue sejam investigadas adequadamente, permitindo o diagnóstico precoce e a escolha do tratamento mais apropriado.