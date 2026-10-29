O que causa vertigem, sensação que fez Miriam Leitão passar mal ao vivo

Sentir que o próprio corpo ou o ambiente ao redor está em movimento, mesmo quando tudo está parado, ou ter a impressão de estar girando sem sair do lugar. Essas são algumas das manifestações da vertigem, uma sensação que pode ser provocada por diferentes condições, incluindo doenças do labirinto, estrutura do ouvido interno relacionada ao equilíbrio e à audição.

O quadro pode gerar desequilíbrio ou instabilidade, como aconteceu com a jornalista Miriam Leitão, que sofreu um mal-estar durante a apresentação do Edição das 18h, na GloboNews, na quarta-feira, 28. Enquanto comentava o cenário político, ela interrompeu o raciocínio e pediu à apresentadora Camila Bomfim que a deixasse se apoiar na bancada ao lado da colega.

A comentarista disse que estava sentindo “tonteira”. “Eu estou sentindo um pouco de tonteira, eu vou ficar por aqui, assim, do seu lado”, disse à apresentadora do programa, depois de ter dificuldade para concluir uma frase. Em seguida, ela retomou os comentários.

Após o episódio, Miriam explicou ao portal F5, da Folha de S. Paulo, que tem labirintite e apresenta crises ocasionais de vertigem. Segundo ela, o mal-estar também pode ter relação com o cansaço e as emoções dos últimos dias.

Mas, afinal, o que significa sentir tontura? E qual é a diferença entre vertigem e labirintite? Tontura ou “tonteira”, termo mais usado no Rio de Janeiro, é uma palavra genérica, empregada para descrever sensações diferentes, afirma o otorrinolaringologista Márcio Salmito, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

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Uma delas é a sensação de que a visão está escurecendo ao se levantar rapidamente, acompanhada da impressão de que a pessoa pode desmaiar. Em muitos casos, isso está relacionado a uma queda da pressão arterial.

“Outra coisa são os sintomas decorrentes das doenças do labirinto, tecnicamente conhecidos como vertigem, mas as pessoas acabam chamando de tontura também”, explica Salmito. “Nesses casos, o que a pessoa chama de tontura ou tonteira é, na verdade, um problema do labirinto, que é o nosso sensor de movimentos. ”

Na vertigem, a sensação é de que o ambiente gira ao redor do corpo, ou de que o corpo roda em relação ao ambiente. Já na tontura, a sensação é de pisar no vazio ou de queda, segundo a biblioteca virtual do Ministério da Saúde.

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Além disso, a vertigem também pode ser associada a náuseas, vômitos, suor excessivo, perda ou diminuição da audição e zumbido.

Labirintite é menos comum do que se imagina

Apesar de ser frequentemente usada para descrever qualquer tipo de tontura, a palavra labirintite tem um significado específico na medicina. Ela se refere à inflamação do labirinto, que pode estar associada a uma infecção. É uma condição relativamente rara e diferente de outras doenças que provocam vertigem.

“Apesar de no Brasil o termo labirintite ser muito comum, geralmente 99% das vezes em que alguém usa essa palavra ela tem alguma outra doença do labirinto, porque a labirintite é uma infecção muito grave que a pessoa costuma ter uma vez só na vida”, explica Salmito. “Então, quando a pessoa tem crises ao longo da vida, não é por causa de um processo inflamatório, senão ela já estaria surda”.

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O especialista explica que existem diferentes doenças capazes de provocar crises semelhantes, mas que têm causas e tratamentos distintos. Entre elas estão a migrânea vestibular, associada à enxaqueca, e a doença de Ménière, que afeta o ouvido interno e pode provocar episódios de vertigem, zumbido e alterações auditivas.

Algumas dessas condições podem ser controladas com tratamento, mas podem voltar a provocar sintomas. Em determinados pacientes, as crises são desencadeadas por gatilhos, como estresse, jejum prolongado, café ou chocolate.

Esses fatores, porém, variam de pessoa para pessoa e não estão presentes em todas as doenças do labirinto, diz Salmito.

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O que fazer durante uma crise de tontura

A atitude de Miriam de se apoiar em um local firme é recomendada pelos médicos durante episódios de tontura.

“Na hora que a pessoa está tendo o sintoma, o ideal é ela se apoiar em alguém ou em algum objeto e, de preferência, sentar e ficar quietinho por um tempo”, afirma Salmito.

Durante um episódio de tontura ou vertigem, movimentos bruscos podem intensificar a sensação de desequilíbrio e aumentar o risco de quedas. Evitar caminhar sem apoio enquanto houver instabilidade também ajuda a prevenir acidentes.

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“Isso costuma ajudar a melhorar os sintomas de tontura tanto se a pessoa estiver tendo uma queda de pressão, mas também ajuda se a pessoa estiver tendo uma tontura por conta de estar tendo uma crise de algum problema labiríntico. ”

A medida, no entanto, não substitui a avaliação médica. Se a tontura começar de forma súbita e vier acompanhada de dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, visão dupla, incapacidade de caminhar ou dor de cabeça intensa e incomum, é necessário procurar atendimento de emergência, pois esses sintomas podem indicar condições graves, como um acidente vascular cerebral.

Episódios recorrentes também precisam ser investigados para identificar a causa e definir o tratamento adequado, que pode ir desde o uso de medicamentos para controlar os sintomas até mudanças nos hábitos de vida e acompanhamento especializado.