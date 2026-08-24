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Saúde

O que aconteceu com o influenciador Lito Sousa após revelar doença rara

Criador de conteúdo sobre aviação está hospitalizado

Por Giovanna Fraguito 24 ago 2026, 19h07
Lito Sousa
Lito Sousa -  (Vídeo/Reprodução)
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O influenciador especializado em aviação, Lito Sousa, 59, compartilhou o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma doença rara e degenerativa que causa a perda de movimentos e demência, nesta sexta-feira, 21. No domingo, 23, em vídeo publicado no Instagram, ele fez um apelo urgente, em inglês, para conseguir uma vaga em estudos experimentais sobre a doença.

“Oi, meu nome é Lito Sousa e tenho um apelo urgente para você. Por favor, ouça atentamente a seguinte mensagem. Este é um apelo urgente para a Ionis Pharmaceuticals, o Broad Institute, Harvard e a Mayo Clinic”, diz o influenciador logo no início da gravação.

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Em seguida, quem assume a fala é Ewandro Magalhães, que resume o quadro em inglês: “O influenciador brasileiro Lito Sousa está lutando contra a Creutzfeldt-Jakob, uma doença de avanço rápido e majoritariamente fatal, para a qual ainda não existe um protocolo de tratamento padrão. Sua família está correndo para incluí-lo em um ensaio experimental. Dois estudos poderiam ajudar, os detalhes estão na tela. Lito tem milhões de seguidores cujas vidas ele tocou de diversas formas. Incluí-lo nesses estudos lhe dará uma chance de lutar, ao mesmo tempo em que trará atenção global para a pesquisa.”

Com a notícia da doença, alguns famosos prestaram seu apoio ao influenciador e sua família. “Lito, querido, consegui entrar num avião com minha filha depois de anos, graças a Deus e à conversa com você. Que você fique bem, em nome de Jesus”, escreveu Tatá Werneck

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“Que Deus te abençoe, meu irmão, Lito. O amor de todos ao nosso redor fala muito sobre o trabalho que fizemos na terra… Em nome daquele que cria o que existe, a cura está conosco. (…) Para um novo começo, um novo caminho, um novo amor, o primeiro amor, aquele. Eu te agradeço, senhor, pela cura!”, declarou o influenciador Whindersson Nunes.

O cantor Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, deixou seu apoio à família e a fé: “Eu acredito no milagre. O Lito ainda fará um “senta que lá vem história” falando sobre essa turbulência”.

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