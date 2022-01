O que a vacina dos pais tem a ver com a proteção dos filhos contra a Covid

Um time de pesquisadores americanos e israelenses acaba de dar mais um ótimo motivo para que todos se vacinem contra a Covid-19. Em artigo publicado na revista Science, os cientistas afirmam que crianças filhas de pais vacinados contra a Covid-19 têm até 72% menos risco de serem infectadas pelo coronavírus comparadas a aquelas que vivem em casas nas quais nenhum do responsável estava imunizado. O resultado dá a dimensão da importância da vacina para todos, uma vez que está mais do que claro que a casa é um dos principais lugares de contaminação das crianças.

Os cientistas analisaram os riscos de infecção dos pequenos em dois períodos diferentes.

O primeiro considerou dados levantados entre janeiro de 2021, quando a imunização começava a ganhar força no mundo, até o final de março. No período, a variante prevalente era a gama. Foram analisadas informações de pais que haviam recebido duas doses e dos que não tomaram vacina.

Depois, informações foram coletadas entre julho e setembro de 2021, já com a varante delta em circulação em todo o mundo.

O resultado foi impressionante: crianças que tinham apenas um dos pais vacinados apresentavam 26% e 21% menos chance de serem contaminadas e as que contavam com os dois pais imunizados tinham 72% e 59% menos risco de serem infectadas no primeiro e segundo períodos de análise, respectivamente.

Na conclusão do artigo, os pesquisadores enfatizam a necessidade de manter o cartão da vacina em dia, independentemente da idade.