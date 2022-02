O que a OMS e a Commonwealth querem fazer para acabar com a pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Secretariado da Commonwealth, grupo com 54 nações independentes – algumas delas localizadas na África -, assinaram nesta segunda-feira, 7, um Memorando de Entendimento com foco em ações para acabar com a pandemia de Covid-19. O documento prioriza questões como a equidade vacinal, um ponto que está atrapalhando a luta contra a disseminação da doença, a cobertura universal de saúde e o fortalecimento da segurança sanitária global.

O memorando traz ainda o compromisso com a promoção de ambientes saudáveis, cuidados com grupos vulneráveis, intercâmbio de dados, criar espaços para inovação e transformar o aprendizado em impactos para a saúde.

“O acesso equitativo às vacinas é a prioridade política, econômica, social e moral mais urgente do mundo. Sem uma ação eficaz e imediata sobre as vacinas, enfrentamos uma crise de saúde global sem fim que reduzirá toda a nossa riqueza e segurança”, afirmou Patricia Scotland, secretário-geral da Commonwealth, durante a cerimônia de assinatura do documento.

Segundo a OMS, 42% dos cidadãos da Commonwealth estão completamente vacinados contra a Covid-19, mas a porcentagem de pessoas totalmente protegidas contra a doença é de 23% nos países africanos da Commonwealth, 43% na região das Américas da OMS e 56% na região do Pacífico Ocidental também da OMS.

As entidades reafirmaram o compromisso de garantir o acesso e distribuição equitativa das vacinas contra a Covid-19 para avançar a meta da OMS de vacinar 70% da população mundial até julho deste ano.