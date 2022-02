O próximo passo da Itália contra a pandemia da Covid-19

Graças ao avanço da vacinação, a Itália encerrará seu estado de emergência relacionada à Covid-19 em 31 de março. O anúncio foi feito por Mario Draghi, primeiro-ministro do país, nesta quarta-feira, 23. “Estamos conscientes de que a solidez da recuperação depende, acima de tudo, da superação da emergência do momento”, disse. “A Itália precisava sair da pandemia para prosperar”.

A Itália entrou em estado de emergência em 31 de janeiro de 2020, fazendo com que as autoridades nacionais e regionais agissem rapidamente com medidas de saúde pública, renovadas várias vezes, a cada nova onda de casos de coronavírus.

Atualmente, o país ainda tem uma média de cerca de 50.000 novos casos por dia, mas conta com cerca de 78% de seus habitantes totalmente vacinados, o que ajudou os índices a cairem significativamente, mesmo com o avanço da variante ômicron.

