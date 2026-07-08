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Saúde

O primeiro artista brasileiro a lançar uma linha de cannabis

Badauí, vocalista do CPM 22 é paciente da erva para uso medicinal há anos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h27
Dois homens sorridentes, um de barba e camiseta preta, outro de chapéu de cowboy e terno azul, posam em evento com painéis sobre diabetes, insônia e esquizofrenia
Badauí, vocalista do CPM 22, ao lado de Rafael Redwood, representante da marca de cannabis -  (./Divulgação)
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Seguindo a tendência internacional de artistas, principalmente nos EUA, que associam seus nomes a produtos de cannabis, o músico Badauí, vocalista do CPM 22, é o primeiro artista brasileiro a estampar sua assinatura em uma nova linha recém-lançada de produtos canábicos.

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Paciente de cannabis medicinal há anos e ativista da causa, ele passa agora a atuar como porta-voz da marca. “O mais importante mesmo é passar a informação correta, é desmistificar a planta, que essa é a minha luta de muitos anos. Fazer isso com produtos patenteados e com aval de médicos renomados traz uma credibilidade para a causa”, afirma Badauí, que mira o público que já o acompanha, incluindo fãs que consomem canabinoides de forma recreativa e podem migrar para o uso terapêutico, com acompanhamento médico.

A identidade visual da linha foi desenvolvida sob medida, com referências ao universo rock do CPM 22 e a São Paulo, cidade natal da banda. O lançamento marca também o retorno da Redwood Reserves ao mercado brasileiro, antes simbolizada pelas flores in natura da marca, hoje fora de comercialização por restrições regulatórias. “O Brasil sempre foi um mercado especial para nós. A presença da Redwood Reserves explodiu em popularidade há alguns anos, e estamos animados em trazê-la de volta de uma forma ainda maior, especialmente por meio da nossa parceria com o mundialmente famoso Badaui”, afirma Rafael Redwood, representante da marca.

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