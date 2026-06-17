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Saúde

O maior desafio da saúde pública no Brasil hoje, segundo Margareth Dalcolmo

Aos 71 anos, médica e pesquisadora é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 11h00
Margareth Dalcolmo, médica referência no combate à pandemia
Margareth Dalcolmo, médica referência no combate à pandemia (Ana Branco/Agência O Globo/.)
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O maior desafio da saúde pública no Brasil hoje, segundo Margareth Dalcolmo Priorize VEJA no Google

Uma das principais vozes da ciência durante a pandemia de Covid-19, destacando-se pela defesa da vacinação e do Sistema Único de Saúde (SUS), Margareth Dalcolmo, 71 anos, é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify). Ela assim resume os maiores desafios hoje da saúde pública no Brasil:

“Fortalecer o nosso SUS, esse é o grande desafio. O SUS é uma coisa tão preciosa… Um país com mais de 200 milhões de habitantes provê saúde de maneira equânime para todo mundo. Com todas as falhas que o SUS tem, e ele tem muitas, ainda assim é exemplo para o mundo. Estamos gastando menos de 5% do nosso PIB com saúde. Precisamos aumentar o gasto. Por quê? Porque a população brasileira envelheceu muito. Já somos mais de seis 6 milhões acima dos 80 anos no país. Precisamos proteger essas pessoas, dar dignidade ao envelhecimento e vaciná-los. Há vacinas destinadas à população idosa, como a Pneumovinte, que vai proteger contra pneumonia bacteriana. Precisamos incorporar outras, mas isso tem um custo muito alto ainda. A realidade da saúde aqui do Sudeste é totalmente diferente do Norte. Precisamos treinar e formar pessoas que tenham qualificação para trabalhar na diversidade que é o Brasil. Esse é o grande problema que temos. Investir, por exemplo, nas urgências, nas emergências, fazer com que tenhamos acesso à tecnologia, inteligência artificial tem que servir e ajudar no diagnóstico precoce, na detecção de doenças.

Captação de imagens e dição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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