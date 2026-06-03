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Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte. O colesterol LDL alto é um fator chave, mas o SUS enfrenta desafios para oferecer tratamentos modernos e combinados. Isso cria uma grande desigualdade no acesso a terapias eficazes, impactando quem mais precisa e elevando custos futuros.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As doenças cardiovasculares continuam liderando as causas de morte no Brasil e no mundo. Infarto e acidente vascular cerebral (AVC) concentram grande parte dessa tragédia: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de quatro em cada cinco mortes cardiovasculares globais são provocadas por infartos e derrames. No Brasil, o Ministério da Saúde estima entre 300 mil e 400 mil casos de infarto por ano, com uma morte a cada cinco a sete ocorrências.

Nesse cenário, o colesterol LDL — frequentemente chamado de “colesterol ruim” — merece atenção prioritária. Quando elevado, ele favorece a formação de placas nas artérias, processo conhecido como aterosclerose. Essas placas podem obstruir a circulação ou romper, abrindo caminho para um infarto ou um AVC.

O LDL alto não é o único fator de risco: hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade e sedentarismo também pesam. Mas controlar o colesterol é uma das intervenções mais importantes e viáveis para reduzir eventos cardiovasculares.

O SUS oferece tratamento, mas o arsenal de remédios precisa ser revisto. Na atenção básica, a sinvastatina está disponível há muitos anos. Para pacientes que necessitam de uma terapia mais intensa, a atorvastatina pode ser obtida pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, mediante critérios clínicos, exames e documentação.

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O protocolo público também inclui a pravastatina. Ou seja: não são apenas duas estatinas, mas o acesso à opção mais potente costuma envolver uma jornada burocrática maior.

Enquanto isso, o tratamento do colesterol avançou. A rosuvastatina é uma estatina potente. A ezetimiba reduz a absorção intestinal de colesterol e pode ser associada a uma estatina. O ácido bempedoico é uma alternativa oral para situações selecionadas.

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Entre as terapias mais recentes, há medicamentos voltados à PCSK9, como o evolocumabe, um anticorpo monoclonal, e a inclisirana, injeção semestral que reduz a produção dessa proteína. A pitavastatina também pode ser uma opção em casos específicos, considerando tolerabilidade e possíveis interações medicamentosas.

A tendência da ciência não é simplesmente trocar um comprimido por outro. É combinar mecanismos de ação para alcançar metas de LDL cada vez mais rigorosas, especialmente em pessoas que já sofreram infarto ou AVC e apresentam maior risco de recorrência.

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A Diretriz Brasileira de Dislipidemias de 2025 recomenda, para indivíduos de alto risco cardiovascular, considerar desde o início estatina de alta intensidade associada à ezetimiba. Diretrizes europeias também reforçam o uso de terapias combinadas às estatinas quando a meta não é atingida ou quando a tolerância limita o tratamento.

A discussão não pode ignorar a farmacoeconomia

Medicamentos mais modernos têm custos diferentes e não devem ser incorporados indiscriminadamente. Mas também é preciso contabilizar o preço de um infarto evitável: internação, procedimentos, reabilitação, incapacidade para o trabalho e perda de qualidade de vida.

Em 2025, a Conitec analisou a rosuvastatina para pacientes de alto e muito alto risco. A avaliação estimou que a versão de alta intensidade poderia ser custo-efetiva em comparação com estatinas de alta intensidade já oferecidas pelo SUS. Ao mesmo tempo, a incorporação em larga escala teria impacto orçamentário acumulado entre R$ 407,7 milhões e R$ 771 milhões em cinco anos, conforme o cenário.

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A decisão final foi pela não incorporação. A ezetimiba combinada a estatinas também não foi incorporada ao SUS para esse público.

Esses números mostram que a solução exige estratégia: definir grupos prioritários, atualizar protocolos e negociar preços para terapias capazes de beneficiar quem permanece longe da meta de LDL apesar do tratamento disponível.

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Hoje, uma pessoa com recursos financeiros pode discutir combinações modernas no consultório. Já o paciente do SUS frequentemente depende de opções mais limitadas e de processos demorados. Quando a principal causa de morte está em jogo, reduzir essa desigualdade não é luxo. É política pública essencial.