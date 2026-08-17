O fígado paga a conta à mesa: os alimentos que mais ajudam e os que mais atrapalham, segundo nova análise

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Um estudo recente detalha como a alimentação impacta a saúde do fígado, revelando que a doença hepática gordurosa não está ligada apenas ao álcool, mas sim ao metabolismo. Padrões alimentares saudáveis podem reduzir o risco de doenças hepáticas crônicas em até 39%, enquanto dietas ricas em ultraprocessados prejudicam. Descubra como proteger seu fígado.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Nem sempre problemas no fígado estão relacionados ao consumo de álcool. Pelo contrário, é possível desenvolver doença hepática grave sem beber uma gota. A doença antes chamada de esteatose hepática não alcoólica (NAFLD) foi rebatizada em 2023 para doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, nome que deixa claro o principal vilão da história: o metabolismo, moldado por aquilo que comemos.

Pois um estudo recém-publicado na revista científica Nutrition Reviews, conduzido por pesquisadores da Southeast University e da Universidade de Informação Científica e Tecnológica de Nanjing, na China, foi além de apontar o problema: mediu, em números, quanto um padrão alimentar saudável pode blindar ou prejudicar o fígado.

Quais alimentos ajudam e quais atrapalham

Os pesquisadores não testaram um alimento isolado, e sim dois modelos de dieta usados pela ciência: o Índice Alternativo de Alimentação Saudável (de Harvard) e o Índice de Alimentação Saudável (do governo americano). Cada um dá pontos para quem come mais destes grupos:

* Frutas e vegetais — a base de qualquer dieta protetora;

* Grãos integrais, como aveia, arroz integral e pão integral;

* Peixes e frutos do mar, ricos em ômega-3;

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* Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico), nozes e castanhas;

* Tofu, fonte de proteína vegetal;

* Gorduras “boas”, como azeite e abacate;

* Proteínas magras em geral.

E tira pontos — ou seja, pesa contra a saúde do fígado — o consumo elevado de:

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* Grãos refinados, como pão branco, massas comuns e arroz branco;

* Açúcar adicionado, presente em doces, refrigerantes e ultraprocessados;

* Sódio em excesso, típico de embutidos e industrializados.

O ponto central é que o estudo avaliou o padrão alimentar como um todo — a soma dessas escolhas ao longo do tempo —, não o efeito isolado de um alimento específico. Ou seja: não é que peixe “cura” o fígado sozinho, mas dietas que somam mais itens da lista “positiva” e menos da “negativa” apareceram, no conjunto, associadas a menor risco de doença hepática.

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Pessoas com pontuação mais alta nesses índices tiveram risco entre 20% e 38% menor de desenvolver alguma forma de doença hepática crônica, segundo o índice de Harvard. Pelo índice do governo americano, a redução de risco ficou entre 23% e 39%.

Em ambos os casos, o benefício foi mais consistente contra a forma metabólica da doença hepática gordurosa e contra o câncer de fígado, com efeitos particularmente marcantes na Ásia e na América do Norte.

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Na teoria e na prática

Vale frisar: essa é uma meta-análise de estudos observacionais, não um experimento controlado. Os resultados mostram associação, não prova direta de causa e efeito. Fatores como nível socioeconômico, atividade física e predisposição genética também podem influenciar tanto a dieta quanto a saúde do fígado.

O estudo reforça uma ideia simples, mas pouco internalizada: o fígado reage ao que chega no prato todos os dias, não só ao que sai da garrafa. Não é sobre um alimento milagroso, e sim sobre o acúmulo — de frutas, grãos integrais e peixe no lugar de refinados, açúcar e sal em excesso. É uma conta que se paga (ou se evita) aos poucos, refeição após refeição.