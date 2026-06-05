O comprimido que pode salvar os rins e evitar uma diálise no futuro já está entre nós
Medicamento chamado Finerenona, disponível no Brasil, demonstra proteção mesmo em pessoas sem diabetes
Um medicamento já utilizado para proteger os rins de pessoas com diabetes tipo 2 pode beneficiar também pacientes que não apresentam a doença. Essa é a principal conclusão de um importante estudo publicado no reputado periódico médico New England Journalof Medicine.
A pesquisa avaliou a finerenona, remédio que bloqueia de forma seletiva um receptor nas células de órgãos como os rins cuja ativação excessiva está associada a processos inflamatórios e a danos que progressivamente abalam a saúde, contribuindo para a doença renal crônica.
O avanço é relevante porque os estudos anteriores sobre a finerenona haviam se concentrado em pacientes com doença renal crônica e diabetes tipo 2. Agora, o novo trabalho mostra que a estratégia também pode ajudar um grupo expressivo de pessoas que até então não estava contemplado pelas evidências disponíveis.
Embora o diabetes seja a causa mais comum de doença renal crônica, mais da metade dos casos ocorre em pessoas sem essa condição. A doença afeta cerca de 800 milhões de adultos no mundo e pode avançar silenciosamente até estágios mais graves, com necessidade de diálise ou transplante.
O ensaio clínico foi liderado por pesquisadores australianos e holandeses e contemplou 1.584 adultos com doença renal crônica e presença aumentada de proteínas na urina — e sem diagnóstico de diabetes. Todos já recebiam medicamentos considerados essenciais no tratamento. Os voluntários foram divididos aleatoriamente para receber finerenona ou placebo – comprimidos sem princípio ativo.
Após 32 meses, a função renal diminuiu mais lentamente entre aqueles tratados com finerenona. A perda anual da taxa de filtração glomerular estimada, indicador usado para acompanhar o funcionamento dos rins, foi de 3,3 mililitros por minuto por 1,73 metro quadrado no grupo que recebeu o medicamento. No grupo placebo, a redução chegou a 4.
A diferença pode parecer pequena à primeira vista, mas é clinicamente importante em uma doença marcada pela perda contínua e progressiva da capacidade renal.
O tratamento também foi associado a uma redução de 23% no risco de um desfecho combinado que incluía piora acentuada da função renal, falência dos rins, internação por insuficiência cardíaca ou morte por causas cardiovasculares. Esses eventos ocorreram em 13,9% dos participantes que receberam finerenona e em 16,9% daqueles tratados com placebo.
Os pesquisadores destacam, porém, que o estudo foi desenhado principalmente para avaliar a velocidade de perda da função renal. Por isso, os resultados relacionados às complicações clínicas precisam ser interpretados com cautela e acompanhados por novas pesquisas.
O efeito adverso mais frequente foi o aumento do nível de potássio no sangue. O problema ocorreu em 17% dos pacientes tratados com finerenona e em 13,3% no grupo placebo. Casos graves foram incomuns, mas o achado reforça a necessidade de acompanhamento médico e monitoramento laboratorial durante o uso do medicamento.
Esses resultados representam uma evolução importante no tratamento da doença renal crônica: em vez de restringir a proteção oferecida pela finerenona aos pacientes com diabetes tipo 2, o estudo amplia a perspectiva terapêutica para pessoas sem diabetes, que também enfrentam risco significativo de perda da função renal e complicações cardiovasculares.