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Saúde

O avanço das cirurgias robóticas no Vila Santa Catarina, gerido pelo Einstein Hospital Israelita

Hospital municipal alcança mil procedimentos de alta precisão no atendimento público e vira polo de formação médica

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 09h30 | Atualizado em 14 set 2026, 09h52
Vista aérea do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, com fachada colorida em tons de azul, vermelho e amarelo, e um heliponto no topo. Árvores verdes em primeiro plano e céu azul com nuvens brancas ao fundo
Hospital Municipal Santa Catarina (.//Divulgação)
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O avanço das cirurgias robóticas no Vila Santa Catarina, gerido pelo Einstein Hospital Israelita Priorizar nos meus resultados Google

O Hospital Municipal Vila Santa Catarina, administrado pelo Einstein Hospital Israelita, atingiu a marca histórica de 1.000 cirurgias robóticas realizadas exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde; o patamar demonstra a viabilidade de a tecnologia de ponta alcançar o atendimento universal.

A unidade paulistana se destaca por oferecer assistência oncológica de alta precisão e recuperação acelerada aos pacientes. A inovação é empregada em diferentes especialidades, incluindo urologia, coloproctologia, ginecologia, tórax e cirurgia bariátrica. Mais do que os benefícios clínicos, a instituição gerida pelo Einstein consolidou-se também como um polo estratégico de capacitação e ensino para preparar profissionais na operação dessas plataformas modernas.

A milésima cirurgia do Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho — Vila Santa Catarina foi conduzida pelo cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Sidney Klajner, presidente do Einstein. Em 2022, foi ele o responsável pela primeira intervenção robótica da unidade. Para o médico, a inovação e a democratização do acesso à saúde caminham juntas.

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“Temos orgulho de ver uma tecnologia de ponta disponível aos pacientes do SUS e de contribuir para que mais profissionais estejam preparados para utilizá-la, ampliando seu impacto na saúde pública”, comenta Klajner.

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A iniciativa simboliza, na prática, que a medicina de excelência pode ser integrada de forma eficiente ao sistema de saúde público brasileiro.

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