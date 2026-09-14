O avanço das cirurgias robóticas no Vila Santa Catarina, gerido pelo Einstein Hospital Israelita

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O Hospital Municipal Vila Santa Catarina, gerido pelo Einstein, alcançou a marca de 1.000 cirurgias robóticas realizadas exclusivamente pelo SUS. Este feito histórico demonstra que tecnologia de ponta pode ser acessível no sistema público de saúde, oferecendo assistência oncológica de precisão e recuperação acelerada, além de capacitar novos profissionais.

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O Hospital Municipal Vila Santa Catarina, administrado pelo Einstein Hospital Israelita, atingiu a marca histórica de 1.000 cirurgias robóticas realizadas exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde; o patamar demonstra a viabilidade de a tecnologia de ponta alcançar o atendimento universal.

A unidade paulistana se destaca por oferecer assistência oncológica de alta precisão e recuperação acelerada aos pacientes. A inovação é empregada em diferentes especialidades, incluindo urologia, coloproctologia, ginecologia, tórax e cirurgia bariátrica. Mais do que os benefícios clínicos, a instituição gerida pelo Einstein consolidou-se também como um polo estratégico de capacitação e ensino para preparar profissionais na operação dessas plataformas modernas.

A milésima cirurgia do Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho — Vila Santa Catarina foi conduzida pelo cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Sidney Klajner, presidente do Einstein. Em 2022, foi ele o responsável pela primeira intervenção robótica da unidade. Para o médico, a inovação e a democratização do acesso à saúde caminham juntas.

“Temos orgulho de ver uma tecnologia de ponta disponível aos pacientes do SUS e de contribuir para que mais profissionais estejam preparados para utilizá-la, ampliando seu impacto na saúde pública”, comenta Klajner.

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A iniciativa simboliza, na prática, que a medicina de excelência pode ser integrada de forma eficiente ao sistema de saúde público brasileiro.