Nutricionista explica por que o brasileiro anda ‘trocando’ a proteína pela fibra

Ler Resumo





A fibra superou a proteína como o nutriente mais buscado online no Brasil, refletindo uma mudança de foco para a saúde intestinal, controle glicêmico e saciedade. Nutricionistas destacam seus benefícios para a digestão e a facilidade de encontrá-la em alimentos como feijão e aveia. Alertam, contudo, para o consumo progressivo e com hidratação, evitando exageros que causem desconforto.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Por muito tempo, a proteína ocupou o topo da lista dos nutrientes mais procurados em alimentos pelos brasileiros. No entanto, uma nova pesquisa mostra que seu posto de queridinha do país foi derrubado por outro tipo de nutriente: a fibra. Importantíssimo para o bom funcionamento do organismo, o nutriente registrou mais de 240 mil buscas no Google nos últimos doze meses, levantando uma questão: o que explica essa nova tendência?

De acordo com um levantamento publicado pela Maximum Boxing, a busca por “alimentos com fibra” chegou a 247 mil no último ano, uma vantagem expressiva em relação ao segundo lugar, a vitamina B12, que teve somente 207 mil buscas. Já a proteína, antiga favorita dos brasileiros, caiu para o terceiro lugar, com 149 mil buscas. A razão é simples: a preocupação do público moderno deixou de focar apenas em calorias e emagrecimento, mas também em saúde intestinal, controle da glicemia e saciedade — processos que são muito beneficiados pelas fibras.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“As fibras ajudam no funcionamento intestinal e na formação das fezes, aumentam a saciedade e podem colaborar para um melhor controle da glicemia e do colesterol. Refeições com boas fontes de fibras também tendem a sustentar mais do que refeições muito pobres nesse nutriente”, explica a nutricionista Marina Gusmão. Para além disso, a própria facilidade de encontrar o nutriente em diferentes alimentos é uma razão para a nova “moda”. Feijão, lentilha, grão-de-bico, aveia, chia e linhaça são opções de alimentos ricos em fibras.

Continua após a publicidade

Embora o nutriente seja repleto de vantagens, é preciso tomar cuidado para não cair na falácia do “quanto mais, melhor”. De acordo com a coloproctologista Aline Amaro, passar a consumir fibras em excesso de forma descontrolada não é uma boa ideia. “Quando uma pessoa que consumia pouca fibra aumenta a quantidade de maneira muito rápida, pode apresentar gases, distensão abdominal, sensação de estufamento e desconforto. Isso acontece porque parte dessas fibras é fermentada pelas bactérias intestinais, um processo que também produz gases”, diz.

Por isso, a melhor forma de começar a incluir esse tipo de alimento é de forma progressiva, sempre acompanhada de uma boa hidratação. “A fibra é uma grande aliada do intestino, mas precisa ser utilizada dentro do contexto e das necessidades de cada pessoa”, finaliza Amaro.

Continua após a publicidade