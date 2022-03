Número de mortes por Covid-19 cai 8% no mundo

O número de mortes globais por Covid-19, registradas entre 28 de fevereiro e 6 de março, caiu 8% em relação à semana anterior. É o que aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu relatório epidemiológico semanal, divulgado nesta terça-feira, 9. O órgão informou ainda que o número de novas infecções por SARS-CoV-2 também diminuiu em 5%, no mesmo período.

Na semana, que começou em 28 de fevereiro, foram registrados mais de 10 milhões de novos casos de Covid-19 e 52.000 óbitos nas seis regiões da OMS. O número de casos cresceu apenas na região do Pacífico Ocidental, em 46%. Já as mortes pela doença subiram nas regiões do Pacífico Ocidental e do Mediterrâneo Oriental, em 29% e 2%, respectivamente. Em todos os outros lugares, os óbitos registraram queda.

A OMS também relatou que a disseminação da variante ômicron parece ter atingido seu pico em fevereiro. Mesmo assim, enfatizou que “quaisquer tendências devem ser interpretadas com cautela”.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: