Novos óculos Ray-Ban Meta chegam ao país para corrigir visão e permitem acessar o celular e recursos de IA

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A Ray-Ban Meta lança no Brasil sua nova geração de óculos inteligentes, agora com suporte para lentes corretivas como miopia e presbiopia. Com IA integrada, os dispositivos permitem acessar o celular, tirar fotos, gravar vídeos, traduzir conversas em tempo real e interagir com assistentes virtuais, tudo de forma intuitiva e com as mãos livres.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Óculos que permitem acessar o celular e a inteligência artificial já não são mais ficção científica. E uma nova geração desses acessórios, voltados a pessoas com miopia e outros problemas de visão, está chegando ao Brasil. A EssilorLuxottica começa a comercializar no país sua última coleção Ray-Ban Meta, desenvolvida em parceria com a empresa dona do Facebook e do Instagram.

Os óculos são conectados a um sistema tecnológico que permite ao usuário interagir com uma assistente de IA (acionada por um botão), capturar fotos e vídeos, dar comandos para ouvir músicas, enviar mensagens, fazer chamadas telefônicas e até traduzir conversas em tempo real. Para isso, contam com uma câmera de vídeo em 3K e seis microfones embutidos.

Os dispositivos vêm integrados com programas como Spotify e Amazon Music e também podem ser associados a aplicativos que mensuram o desempenho físico em tempo real.

A novidade dos modelos Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) e Scriber Optics (Gen 2) é que eles foram especialmente desenvolvidos para quem usa lentes que corrigem erros refrativos como miopia e presbiopia. Eles podem ser formatados com lentes monofocais, progressivas ou Transitions, aquelas que escurecem à medida que a luminosidade decai no ambiente.

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A premissa do lançamento, segundo a marca, é a personalização, com “design mais fino e armações mais confortáveis”, que se adaptam melhor ao rosto do usuário. Os modelos são comercializados no site da Ray-Ban e em redes de óticas como Sunglass Hut e Grandvision by Fototica a partir de R$ 3.899.

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Como os óculos high-tech funcionam

“Os óculos Ray-Ban Meta representam uma evolução importante no papel dos óculos dentro do cuidado com a visão e da relação das pessoas com a tecnologia. Eles permitem que o usuário interaja com o ambiente de forma mais natural, sem precisar pegar o celular nas mãos”, afirma Mauricio Confar, general manager de professional solutions da EssilorLuxottica no Brasil.

Na prática, o usuário pode, por exemplo, buscar uma informação no Google em tempo real ou pedir tradução simultânea de um conteúdo ou conversa. “O que estamos proporcionando é uma mudança de paradigma, na qual os óculos deixam de ser apenas um acessório corretivo ou estético e passam a atuar como uma interface inteligente com o mundo ao redor, expandindo as fronteiras da inovação e empoderando pessoas”, diz Confar.

O executivo explica que, na rotina, os novos óculos podem facilitar a comunicação e a mobilidade, permitindo chamadas e interações por comando de voz que deixam as mãos livres e não roubam a atenção ao ambiente. “Em viagens e momentos de lazer, eles ajudam a registrar experiências e acessar informações sobre monumentos ou obras de arte”, conta Confar.

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Também há aplicações específicas para pessoas que apresentam deficiência visual. “Os óculos têm integração ao Be My Eyes, uma plataforma de acessibilidade que conecta pessoas cegas ou com baixa visão a voluntários e recursos de inteligência artificial para apoio em tarefas do dia a dia”, ilustra o líder da EssilorLuxottica. “É um exemplo de como a tecnologia traz mais independência e segurança ao cotidiano.”

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Lentes compatíveis e cuidados

A princípio, qualquer pessoa pode usar um Ray-Ban Meta, mesmo sem a necessidade de uma correção visual. Há inclusive quem adere ao modelo acoplado com as lentes Transition sem grau para ter mais conforto em ambientes com diferentes iluminações.

Os novos modelos Blayzer Optics e Scriber Optics, porém, focam nos usuários que precisam de lentes de prescrição para miopia, hipermetropia, presbiopia… os chamados erros refrativos. “Eles são compatíveis com uma ampla variedade de lentes, monofocais, para correções mais simples, ou progressivas, indicadas para quem precisa de diferentes campos de visão no dia a dia”, afirma Confar.

Mas será que essa gama de recursos, como acesso ao celular e a um sistema de IA, não requer alguns cuidados na rotina?

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“Como qualquer tecnologia conectada, os óculos inteligentes trazem benefícios importantes, mas também exigem um uso consciente e equilibrado para garantir uma relação saudável entre tecnologia e convivência social”, diz o executivo da EssilorLuxottica.”Para oftalmologistas e pacientes, o principal ponto é entender que estamos diante de uma evolução tecnológica que pode complementar o cuidado com a visão.”