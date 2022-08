Novos neurônios resgatam memórias apagadas pelo Alzheimer

A produção de novos neurônios pode ser um caminho para resgatar a memória afetada pela doença de Alzheimer, condição que afeta a cognição e tira a autonomia de idosos, de acordo com um estudo realizado em camundongos por pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Eles demonstraram que as novas células cerebrais são capazes de se ligar aos circuitos neurais que guardam as memórias, restaurando suas funções normais. Os resultados foram publicados no periódico Journal of Experimental Medicine (JEM)

O processo de formação de novos neurônios, chamado neurogênese, ocorre a partir de células-tronco neurais e é afetado pela doença. Isso foi comprovado em estudos anteriores tanto com cobaias quanto com pacientes diagnosticados com a demência, que apontaram ainda impactos na região do cérebro responsável pela memória, o hipocampo.

No estudo, o grupo estimulou a neurogênese em camundongos com a doença de Alzheimer aumentando a sobrevivência das células-tronco neuronais e excluindo um tipo de gene relacionado à morte delas. Com a produção de novos neurônios, a memória dos animais foi restabelecida, o que foi demonstrado por meio de dois testes diferentes de reconhecimento espacial e memória contextual.

Os cientistas, então, desativaram os neurônios recém-formados e isso reverteu os benefícios alcançados. “Nossos resultados sugerem que o aumento da neurogênese pode ser de valor terapêutico em pacientes com doença de Alzheimer”, afirmou, em comunicado, o professor Orly Lazarov, do departamento de Anatomia e Biologia Celular da universidade.