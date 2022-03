Novos casos de Covid-19 crescem 8% no mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta terça-feira 15, que, após uma diminuição consistente no número de novos casos de Covid-19 relatados semanalmente desde o final de janeiro de 2022, os índices voltaram a subir. Durante a semana de 7 a 13 de março, foi registrado um crescimento de 8% de novas infecções no mundo, comparados à semana anterior.

Nas seis regiões da OMS, foram relatados mais de 11 milhões de novos casos e pouco mais de 43.000 novas mortes. Em 13 de março de 2022, mais de 455 milhões de casos confirmados e mais de 6 milhões de mortes foram relatados globalmente.

Segundo o relatório epidemiológico da OMS desta semana, a Região do Pacífico Ocidental, a Região Africana e a Região Europeia registraram um aumento de novos casos semanais de 29%, 12% e 2%, respectivamente, em comparação com a semana anterior; enquanto na região do Mediterrâneo Oriental, do Sudeste Asiático e das Américas relataram redução de novas infecções em 24%, 21% e 20%, nessa ordem.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: