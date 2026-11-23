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A Anvisa aprovou o registro do Hertuzo, novo biossimilar para tratar câncer de mama inicial e metastático, e ampliou o uso do durvalumabe contra tumores de bexiga invasivos. Saiba como funcionam as novas opções terapêuticas e suas indicações.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira, 23, o registro de um novo medicamento para o tratamento do câncer de mama no país tanto para tumores iniciais quanto metastáticos, quando a doença já espalhou para outras partes do corpo. Na resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a agência também liberou a ampliação do uso de um remédio para câncer de bexiga.

O Hertuzo, com o princípio-ativo pertuzumabe, teve o registro concedido como produto biossimilar do medicamento biológico comparador Perjeta por meio da Via de Desenvolvimento por Comparabilidade, de acordo com a agência.

“Nessa via regulatória, a aprovação é fundamentada na demonstração de elevada similaridade entre o biossimilar e o produto de referência em termos de qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade (capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico)”, informou, em nota.

As indicações são:

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Em câncer de mama inicial – deve ser usado em combinação com trastuzumabe e quimioterapia

Tratamento neoadjuvante (antes da cirurgia): pacientes com câncer de mama HER2-positivo localmente avançado, inflamatório ou em estágio inicial com elevado risco de recorrência (tanto para > 2 cm de diâmetro quando para linfonodo positivo) como parte de um esquema terapêutico completo

pacientes com câncer de mama HER2-positivo localmente avançado, inflamatório ou em estágio inicial com elevado risco de recorrência (tanto para > 2 cm de diâmetro quando para linfonodo positivo) como parte de um esquema terapêutico completo Tratamento adjuvante (após a cirurgia): pacientes com câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial com elevado risco de recorrência

Em câncer de mama metastático – em combinação com trastuzumabe e docetaxel

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Para pacientes com câncer de mama HER2-positivo ou localmente recorrente não ressecável, que não tenham recebido tratamento prévio com medicamentos anti-HER2 ou quimioterapia para doença metastática

O câncer de mama é o mais incidente na população feminina, sem contar os tumores de pele não melanoma, e são estimados 78.610 novos casos para cada ano do triênio 2026-2028, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Câncer de bexiga

Para os tumores de bexiga, foi autorizada a ampliação de uso do (durvalumabe). Agora, ele pode ser incluído no tratamento em adultos de câncer de bexiga músculo-invasivo em casos nos quais o paciente não pode ou recusou quimioterapia à base de cisplatina.

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“O produto deve ser usado em associação com enfortumabe vedotina antes da cirurgia e seguido de durvalumabe em monoterapia após a cistectomia radical (procedimento que remove toda a bexiga, os linfonodos próximos e estruturas adjacentes)”, explicou a agência.

Segundo a Anvisa, o câncer de bexiga músculo-invasivo ocorre quando as células cancerígenas atingem a camada muscular da parede do órgão. “É uma forma de maior gravidade da doença, associada a risco de recorrência, disseminação para outros órgãos e morte, mesmo após cirurgia.”

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O INCA estima 13.110 novos casos da doença para o triênio 2026-2028 e, de acordo com a Anvisa, 25% a 30% dos tumores são diagnosticados no estágio músculo-invasivo.