OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Saúde

Novo tipo de laser pode barrar cegueira ligada ao avançar da idade antes de ela se instalar

Inovação é voltada à degeneração macular, uma das principais causas de perda de visão com o envelhecimento, e começará a ser testada em humanos

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 06h50 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h37
visão
No fundo do olho: tratamento mira retina, tecido fundamental para a captação das imagens (Reprodução/VEJA)
Continua após publicidade
Novo tipo de laser pode barrar cegueira ligada ao avançar da idade antes de ela se instalar Priorize VEJA no Google

A medicina está em busca de novos tratamentos para a degeneração macular relacionada à idade, uma doença que afeta cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e um terço dos indivíduos acima dos 80 e é marcada pela destruição progressiva da retina, o tecido no fundo dos olhos que permite a conversão da luz em imagens que são lidas e montadas pelo cérebro.

Trata-se de uma das principais causas de cegueira no mundo e uma de suas formas mais prevalentes, a degeneração macular do tipo seco, ainda carece de terapias efetivas sobretudo para o controle de seus primeiros estágios.

É diante desse cenário que pesquisadores finlandeses apresentaram um novo tipo de laser, capaz de aquecer de modo controlado a retina, para tratar o problema antes de a perda de visão se instalar. Os resultados dos testes com animais, que antecedem o estudo em humanos, foram publicados na revista acadêmica Nature Communications e provocaram animação e discussões na comunidade especializada.

A ideia dos pesquisadores da Universidade Aalto, no país escandinavo, é lançar mão de um laser que teria a propriedade de proteger e reparar as células da retina antes que a degeneração macular tome conta do pedaço.

Siga
Continua após a publicidade

Hoje existe um tipo de laser, chamado Valeda, que é utilizado em alguns casos dessa doença. Mas sua proposta é diferente da versão criada pelos finlandeses.

“Enquanto o Valeda foca na fotomodulação e na inflamação da retina, essa nova abordagem se baseia em um laser de infravermelho que, por meio de aplicações de 6o segundos, aquece a região a cerca de 44 ºC e produz um choque térmico capaz de ativar um processo de renovação celular”, explica o oftalmologista Gustavo Gameiro, pesquisador do Bascom Palmer Eye Institute, nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

A premissa, portanto, é defender as células vulneráveis desse tecido ocular antes que elas sejam inutilizadas ou destruídas pela doença. Em outras palavras, uma forma de prevenir a evolução para a cegueira.

O laser em ação

A aplicação de luz infravermelha no olho é milimetricamente controlada para não causar danos a uma área naturalmente sensível. Os pulsos na medida propiciariam, segundo os autores do estudo, um processo chamado autofagia, uma espécie de reciclagem celular que foi identificada pela primeira vez por um cientista japonês vencedor do Prêmio Nobel de Medicina.

O novo laser teria, assim, o poder de estimular propriedades de recuperação da retina antes da progressão da degeneração macular, o que foi demonstrado em experimentos com camundongos e porcos.

Continua após a publicidade

“Não foi possível avaliar melhora visual, porque os estudos foram em modelos animais até agora, mas já temos indícios de que o tratamento ativa mecanismos naturais de reparo desse tecido”, diz Gameiro.

Os dados obtidos nos testes pré-clínicos subsidiaram a aprovação de uma pesquisa em humanos, prevista para os próximos meses. A primeira fase buscará avaliar a segurança do procedimento. Se tudo der certo, a segunda etapa mirará nos efeitos do laser infravermelho em pacientes com a doença, hoje cada vez mais diagnosticada com o envelhecimento populacional.

Publicidade
TAGS:
cegueira
Oftalmologia
Pesquisa Científica
prevenção
Tratamentos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).