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Saúde

Novo remédio que pode zerar crises de epilepsia chega ao Brasil em agosto

Medicamento à base de cenobamato é o primeiro da classe aprovado no país e amplia as opções para adultos que não respondem aos tratamentos convencionais

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 16h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h45
Frasco branco de Xcopri (cenobamato) 200mg, com 30 comprimidos, sobre fundo cinza claro. O rótulo azul e cinza indica que é um medicamento de prescrição e requer guia de medicação
Cenobamato: novo medicamento para epilepsia pode eliminar completamente as crises em parte dos pacientes (Reprodução/Divulgação)
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Um novo medicamento para epilepsia que pode eliminar completamente as crises em parte dos pacientes chega ao Brasil em agosto. O XCOPRI (cenobamato) é indicado para adultos com epilepsia farmacorresistente, condição em que as crises persistem mesmo após o uso de diferentes remédios, e é o primeiro medicamento à base dessa molécula aprovado no país.

Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2026, o remédio teve seus preços definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) em julho e será comercializado pela Eurofarma nas apresentações de 12,5 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg.

O principal diferencial do cenobamato está nos resultados observados em estudos clínicos com pacientes que continuavam apresentando crises apesar do uso de outros anticonvulsivantes. Quando usado como terapia complementar, o medicamento reduziu a frequência das crises focais em 55,6% na dose de 200 mg por dia e em 65% na dose de 400 mg por dia.

Além disso, entre 21% e 28,3% dos participantes ficaram completamente livres das crises durante a fase de manutenção do tratamento, um desfecho considerado raro em pacientes com epilepsia farmacorresistente. Para efeito de comparação, após a falha de três diferentes linhas de tratamento, apenas cerca de 4% dos pacientes costumam atingir esse mesmo nível de controle com os medicamentos atualmente disponíveis.

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Os resultados foram reforçados por um estudo de prática clínica publicado em 2025. Após um ano de tratamento, 79,6% dos pacientes apresentaram redução de pelo menos 50% na frequência das crises, enquanto 36,6% permaneceram sem nenhuma crise.

Após dois anos de acompanhamento, esses índices continuavam elevados: 80% mantinham redução de pelo menos 50% das crises e 30,9% seguiam livres delas. Segundo os pesquisadores, esses dados sugerem que os benefícios podem se manter a longo prazo em pacientes com epilepsia de difícil controle.

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O que é a epilepsia farmacorresistente e como o remédio funciona?

A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por crises recorrentes provocadas por descargas elétricas anormais no cérebro. Embora a maioria dos pacientes consiga controlar os episódios com medicamentos, cerca de um terço continua apresentando crises mesmo após o uso adequado de diferentes anticonvulsivantes.

É justamente para esse grupo que o cenobamato foi desenvolvido. A indicação aprovada no Brasil é para crises focais, aquelas que têm origem em uma região específica do cérebro e podem ou não se espalhar para outras áreas.

Segundo a Eurofarma, o medicamento já vinha sendo comercializado em outros países da América Latina, como Chile e Peru, por meio de um acordo de licenciamento com a farmacêutica sul-coreana SK Biopharmaceuticals, responsável pelo desenvolvimento da molécula.

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O cenobamato age por um mecanismo diferente do observado na maioria dos anticonvulsivantes disponíveis. Ele combina dois efeitos: reduz a hiperatividade elétrica dos neurônios por meio da modulação de canais de sódio e aumenta a ação do GABA, principal neurotransmissor inibitório do cérebro. O objetivo é diminuir a probabilidade de que uma descarga elétrica anormal desencadeie uma crise.

“O tratamento com cenobamato pode reduzir significativamente as crises epilépticas em pessoas com epilepsia farmacorresistente, trazendo benefícios importantes para a qualidade de vida e autonomia. Pacientes que antes não tinham acesso a medicamentos inovadores como esse ou que dependiam de importação excepcional, passam agora a contar com uma nova opção terapêutica no país”, afirma Renata Campos, CEO Brasil da Eurofarma.

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A epilepsia está entre as doenças neurológicas crônicas mais comuns do mundo. No Brasil, estima-se que entre 2 e 3 milhões de pessoas convivam com a condição. Na América Latina e no Caribe, mais de 6 milhões de pessoas têm epilepsia ativa, e mais de 60% não recebem tratamento adequado, segundo estimativas citadas pela empresa.

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