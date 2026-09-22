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Saúde

Novo remédio para câncer de mama é aprovado no Brasil

Etcamah é indicado para o tratamento de adultos com câncer de mama localmente avançado ou metastático, ou seja, quando o tumor se espalha para outros órgãos

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 07h00 | Atualizado em 22 set 2026, 07h15
Vista lateral do torso e seio de uma mulher em tons de cinza escuro, com uma área vermelha brilhante no seio, indicando uma anomalia ou tumor. O fundo é preto
Novo remédio é indicado para o tratamento de adultos com câncer de mama localmente avançado ou metastático (Reprodução/Getty Images)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Etcamah, indicado para o tratamento de adultos com câncer de mama localmente avançado ou metastático, ou seja, quando o tumor se espalha para as proximidades dos seios ou para outros órgãos, respectivamente.

O fármaco já havia sido aprovado anteriormente pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, e pela EMA, agência reguladora da União Europeia. Ele também é usado em mais de 30 países ao redor do mundo, incluindo o Japão e o Canadá. O remédio é fabricado e desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca.

Segundo a Anvisa, o Etcamah é uma alternativa terapêutica especialmente para pacientes que ainda não apresentaram progressão radiológica, ou seja, pessoas cujo crescimento dos tumores ainda não pode ser visto em exames de imagem, mas que já demonstraram a presença do chamado gene ESR1 mutante.

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A aprovação é vista como uma possibilidade de intervenção precoce, para ser usada antes da progressão da doença, em vez de esperar até que o câncer se torne mais difícil de tratar e os desfechos clínicos e a qualidade de vida da paciente se deteriorem.

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O medicamento é utilizado quando as células cancerígenas apresentam as seguintes características:

  • Possuem receptores para o hormônio feminino estrogênio em sua superfície, considerado o subtipo mais comum de câncer de mama;
  • Não têm grandes quantidades de “fator de crescimento epidérmico humano“, tecnicamente conhecido como HER2 (HER2-negativo);
  • Devem apresentar uma mutação específica no gene ESR1, que deve ter surgido durante o tratamento de primeira linha com terapia endócrina em combinação com um inibidor de CDK4/6 por pelo menos seis meses, e sem sinais de progressão.

Como age o medicamento?

Muitas pacientes com esse tipo de câncer recebem tratamento de primeira linha, como as terapias endócrinas com inibidores de CDK4/6.

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No entanto, frequentemente desenvolvem resistência a essas terapias. Segundo o FDA, aproximadamente 30% das pacientes com câncer de mama HR-positivo sensível à terapia endócrina desenvolvem mutações no ESR1 durante o tratamento de primeira linha, antes da progressão da doença.

É aí que entra o papel do Etcamah, um degradador seletivo do receptor de estrogênio (SERD) e antagonista completo desse receptor. Isso significa que ele bloqueia e promove a degradação do receptor de estrogênio nas células tumorais, o que reduz o crescimento de tumores dependentes desse hormônio.

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Os resultados têm como base o “SERENA-6“, um estudo de fase 3, duplo-cego e randomizado, considerado o padrão-ouro da pesquisa científica, que avaliou a eficácia e a segurança do Etcamah em combinação com um inibidor de CDK4/6 versus o tratamento com um inibidor de aromatase em combinação com um inibidor de CDK4/6.

O estudo global recrutou 315 pacientes adultos com câncer de mama avançado HR-positivo e HER2-negativo. Os resultados mostraram que o Etcamah, em combinação com um inibidor de CDK4/6, reduziu o risco de progressão da doença ou morte em 56% em comparação com o tratamento padrão com um inibidor de aromatase.

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O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum e uma das principais causas de morte por câncer em todo o mundo. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no período de 2023 a 2025, foram registrados 73. 610 casos da doença, o que representa 30,1% dos cânceres em mulheres.

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