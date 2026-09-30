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Saúde

Novo probiótico usa bactéria da boca para auxiliar na proteção contra infecções respiratórias

Segundo informações técnicas do produto, UmBi contém cepa que produz substâncias capazes de inibir determinados microrganismos associados a infecções

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 18h00 | Atualizado em 30 set 2026, 18h49
Caixa branca de UmBi Imune, suplemento alimentar em pastilhas sabor morango, com 30 unidades. A embalagem destaca que o produto pode reduzir o risco de infecções das vias aéreas superiores, não contém glúten nem lactose, e é indicado para crianças a partir de 4 anos e adultos
Probiótico: pastilha batizada de UmBi promete ajudar na prevenção de infecções respiratórias recorrentes (Divulgação/Reprodução)
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Novo probiótico usa bactéria da boca para auxiliar na proteção contra infecções respiratórias Priorize VEJA no Google

Um novo probiótico lançado no Brasil promete auxiliar na prevenção de infecções respiratórias recorrentes por meio da modulação do microbioma oral, conjunto de microrganismos que habitam a boca.

A pastilha, batizada de UmBi, se dissolve em poucos segundos e foi desenvolvida para facilitar a adesão ao uso diário, sem necessidade de água ou deglutição. De acordo com as informações técnicas do produto, ela contém uma cepa que produz substâncias antimicrobianas conhecidas como salivaricinas, capazes de inibir determinados microrganismos associados a infecções.

O produto foi desenvolvido a partir de uma tecnologia licenciada pela farmacêutica suíça Bluestone Pharma à Momenta, unidade de negócios da Eurofarma, para comercialização no país.

Diversos estudos buscam compreender como determinadas bactérias podem contribuir para o equilíbrio dos microrganismos que vivem na boca e na garganta e dificultar a ação de microrganismos potencialmente nocivos, que é a premissa do probiótico UmBi.

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Ele contém a cepa Streptococcus salivarius K12, uma bactéria utilizada em formulações probióticas para proteger a boca, a garganta e o sistema respiratório superior.

Como funciona o probiótico

Segundo o dossiê científico fornecido pela fabricante, um total de 37 estudos clínicos, com mais de 2,7 mil participantes, avaliaram a fórmula Bactoblis, nome da tecnologia associada ao produto.

Entre os resultados citados estão uma redução de 80% nas infecções virais e de mais de 90% nas infecções bacterianas recorrentes em crianças com predisposição a problemas respiratórios.

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O material também aponta diminuição de 69% nos episódios de faringoamigdalite e de 48% nos casos de otite média em crianças saudáveis que frequentavam ambientes coletivos.

Esses números, porém, precisam ser interpretados considerando as características das populações estudadas e as condições em que as pesquisas foram realizadas. Os resultados não significam que o probiótico impeça todas as infecções ou ofereça a mesma proteção a qualquer pessoa.

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A Momenta informa que o produto integra a expansão de seu portfólio de probióticos e suplementos, que já inclui opções voltadas à saúde intestinal e ao suporte nutricional do sistema imunológico.

De acordo com a rotulagem oficial do produto, o probiótico pode ser usado por crianças a partir de 4 anos de idade e adultos, mas não substitui avaliação médica, vacinação ou tratamentos indicados para infecções respiratórias.

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