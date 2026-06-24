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Saúde

Novo medicamento oral para câncer de mama reduz risco de morte em 38%; entenda

Inluriyo é indicado para pacientes com tumores avançados que já se espalharam e não podem ser tratados com cirurgia

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 13h28 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h41
CONTRAINDICAÇÃO - Histórico de câncer de mama: hormônios não são opção
No Brasil, são estimados 78.610 novos casos de câncer de mama para cada ano do triênio 2026 a 2028 e 20.849 mortes (Manassanant pamaim/Getty Images)
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Novo medicamento oral para câncer de mama reduz risco de morte em 38%; entenda Priorize VEJA no Google

O novo medicamento oral para câncer de mama aprovado no início desta semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cobre um gargalo no tratamento da doença em relação à oferta de um remédio único para pacientes que vivem com mutações específicas em tumor avançado, que não pode ser tratado com cirurgia e que já se espalhou pelo corpo. Em testes, o imluestranto, de nome comercial Inluriyo, reduziu em 38% o risco de avanço da doença e de morte.

Seguindo uma tendência nos tratamentos para o câncer, o imluestranto tem indicação para alterações específicas e é voltado para tumor de mama positivo para receptor de estrogênio (ER+), negativo para receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2-) e com mutação no receptor de estrogênio 1 (ESR1m).

Para ser apto à terapia, o paciente já deve ter utilizado ao menos um tratamento hormonal. Segundo a farmacêutica Eli Lilly, a medicação é a primeira monoterapia com este alvo liberada para uso no país.

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O remédio consegue “desarmar” um problema enfrentado por metade dos pacientes com câncer de mama metastático ER+, HER2– e que já receberam a terapia endócrina. Isso porque, ao fazer o tratamento hormonal, eles passam a apresentar as mutações no gene ESR1.

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Com essa alteração, os receptores do hormônio estrogênio, que “alimenta” as células cancerígenas, continuam ativos e a doença continua progredindo. Outro desafio é que o organismo desenvolve resistência aos tratamentos hormonais tradicionais.

“A oncologia mamária vem avançando com terapias-alvo guiadas por biomarcadores, uma expansão que nos aproxima de um tratamento verdadeiramente individualizado, oferecendo nova esperança e uma ferramenta terapêutica crucial para pacientes”, disse, em comunicado, Luiz André Magno, diretor médico da Lilly do Brasil.

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Eficácia em testes

Em estudo de fase 3, o medicamento oral reduziu o risco de progressão da doença ou morte em 38% e melhorou a sobrevida livre de progressão para 5,5 meses ante os 3,8 meses do tratamento com terapia endócrina padrão.

Os principais eventos adversos foram diarreia, náusea, anemia e fadiga de intensidade leve a moderada e a taxa de descontinuação do tratamento foi de 4,3%.

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Câncer de mama no Brasil

O câncer de mama é o tipo de tumor mais incidente em mulheres, mas também pode atingir homens.

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são estimados 78.610 novos casos para cada ano do triênio 2026 a 2028 e 20.849 mortes por ano.

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