Novo lote de vacina do Butantan deve ser usado inteiro para 1ª dose

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse aos prefeitos nesta sexta-feira, 19, que todas as vacinas do novo lote do Butantan devem ser usadas para aplicação da primeira dose. A informação foi divulgada no Twitter pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que se reuniu na manhã de hoje com o ministro. De acordo com a publicação, a partir do dia 23 chegam 4,7 milhões de novas vacinas.

Anteriormente, a recomendação do Ministério era que metade do quantitativo recebido pelos municípios deveria ser armazenado para aplicação da segunda dose. As duas vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil – CoronaVac e Oxford/Astrazeneca – necessitam de duas doses.

No entanto, enquanto o intervalo entre as doses da vacina do Butantan é de, no máximo, 28 dias, a da Fiocruz é de 12 semanas. Por isso, as primeiras 2 milhões de doses da vacina de Oxford/Astrazeneca puderam ser aplicadas integralmente. Já nos primeiros lotes do Butantan, metade das vacinas disponíveis deveria ser reservada para aplicação da segunda dose porque não havia garantia de produção de novos lotes, devido a atrasos na importação dos insumos vindos da China. A justificativa para a mudança de postura é que agora há garantia de produção e recebimento de novos lotes.

Imunização de professores

Durante a reunião, os prefeitos pediram a Pazuello a priorização dos professores na estratégia de imunização. O ministro garantiu que irá incluí-los o mais rápido possível, provavelmente até março.