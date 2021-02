Novo lote com insumos para vacina de Oxford chega ao Brasil neste sábado

Um novo lote com insumos para produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca chega ao Brasil no sábado, 27. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 26.

A remessa do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) chegará ao Brasil em voo procedente da China e será direcionada à Fiocruz, responsável pela fabricação e distribuição do imunizante no país.

Após atrasos, o Brasil recebeu, no início de fevereiro, o primeiro lote do IFA importado da China, suficiente para produção de 2,8 milhões de doses da vacina de Oxford- AstraZeneca pela Fiocruz. A previsão é de que a primeira remessa de vacinas produzidas na Fiocruz seja entregue ao Ministério da Saúde na segunda quinzena de março. Até o momento, as vacinas de Oxford utilizadas no Brasil foram importadas prontas do Instituto Serum, na Índia.

“Até junho, são esperados mais lotes de insumos vindo da China para a fabricação, em solo brasileiro, de um total de 100,4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford”, disse a pasta, em comunicado.