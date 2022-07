Novo guia ajuda a avaliar o risco individual para câncer de mama

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) publicou um novo guia para ajudar as pessoas a avaliarem seu risco individual de desenvolver e reconhecer o câncer de mama. Chamado de Triagem e Diagnóstico do Câncer de Mama, reúne novas diretrizes para saber quando se deve começar a triagem e com que frequência deve ser feita para detectar o câncer mais cedo e, assim, ter mais opções de tratamento e melhores resultados. Com essas informações, as pessoas poderão dar explicações mais assertivas ao médico, caso perceba alguma alteração em sua saúde.

“Existem muitas recomendações, muitas vezes conflitantes, em torno da triagem do câncer de mama, o que causa muita confusão e apreensão”, disse Therese Bevers, professora de Prevenção Clínica do Câncer, na Universidade do Texas e presidente do Painel de Diretrizes da NCCN para Triagem e Diagnóstico do Câncer de Mama. “Estas diretrizes são baseadas em evidências, de especialistas na área de rastreamento e diagnóstico de câncer de mama de mais de duas dúzias de centros de câncer nos Estados Unidos”.

As novas diretrizes de rastreamento do câncer de mama são as mais recentes da biblioteca da NCCN Guidelines for Patients®, publicadas por meio de financiamento da NCCN Foundation® e disponíveis gratuitamente em NCCN.org/patientguidelines e por meio do aplicativo NCCN Patient Guides for Cancer App. NCCN Guidelines for Patients, que fornecem informações sobre quase 60 tipos de câncer e tópicos como efeitos colaterais do tratamento, gerenciamento de angústia e sobrevivência.

“Todo mundo com seios tem algum risco de câncer de mama, então a chave é conhecer seu risco”, afirma Therese. “A maioria das mulheres com risco médio deve ser examinada todos os anos, a partir dos 40 anos, mas se houver fatores de risco adicionais presentes, um profissional pode recomendar o início de um tratamento mais cedo”. De acordo com o guia, as mulheres devem passar por uma avaliação de risco para desenvolver câncer de mama a partir dos 25 anos. O aumento do risco é baseado em vários fatores, incluindo idade e histórico familiar de certos tipos de câncer, incluindo câncer de ovário e pâncreas, e não apenas de mama.

A especialista também alerta para a importância da realização de exames regulares para grávidas ou para quem está amamentando. “São seguros e importantes. Muitas mulheres acham que precisam colocar isso em espera, mas podemos proteger a barriga, e a radiação é de dose muito baixa e direcionada. É importante acompanhar as exibições. Especialmente para mulheres cuja primeira gravidez está acontecendo aos 40 anos ou mais”.

Segundo Mark Helvie, professor do Departamento de Radiologia da Universidade de Michigan e membro do Painel de Diretrizes da NCCN para Triagem e Diagnóstico do Câncer de Mama, o rastreamento anual de mamografia a partir dos 40 anos está associado à maior redução de mortalidade para mulheres de risco médio. “Esses exames ajudam a encontrar o câncer de mama em seus estágios iniciais e mais tratáveis. Fazer uma mamografia em intervalos pouco frequentes ou irregulares limita sua eficácia. Para mulheres com risco aumentado, as Diretrizes da NCCN recomendam iniciar a triagem mais cedo e geralmente incluem ressonância magnética da mama, além da mamografia”, explica.

O guia também aborda a avaliação apropriada dos sintomas mamários mais comumente vistos como um nódulo palpável, dor ou secreção mamilar – embora qualquer coisa incomum com os seios deva ser discutida com um médico. Os sintomas do câncer podem ser semelhantes aos sintomas de causas benignas e também podem ocorrer de maneiras únicas. Portanto, se um profissional ou paciente descobrir algo fora do comum, as diretrizes recomendam uma verificação clínica e diagnóstica imediata com imagens e, em alguns casos, biópsia para determinar o diagnóstico correto.