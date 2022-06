Novo exame que ajuda a detectar Alzheimer chega ao Brasil; veja onde fazer

Mais um teste para auxiliar no diagnóstico da doença de Alzheimer, condição que atinge a parte cognitiva e tira a autonomia de idosos, chegou ao Brasil. Chamado de PET amiloide Florbetabeno (PET-CT com Florbetabeno-18F), ele é o segundo teste lançado pela rede de saúde Dasa neste ano com foco no diagnóstico da doença. Desde maio, a rede oferece um exame de sangue indicado para casos de comprometimento cognitivo leve ou suspeita de demência.

O PET-CT mede a carga de placas beta-amiloide, proteínas que, quando acumuladas, interferem no funcionamento das células cerebrais. Elas são consideradas marcadores precisos para confirmação da condição. Segundo a Dasa, é feita a leitura de um radiofármaco que se liga à proteína, presente no encéfalo dos pacientes.

“O médico pode indicar a realização do PET nos casos em que o teste sanguíneo identifica uma dosagem das proteínas ABeta 42 e ABeta 40. Se a razão entre as duas for menor do que 0,160, isso sugere um risco acima do normal de ter doença de Alzheimer”, explica, em nota, Leonardo Vedolin, diretor-geral médico e de cuidados integrados da Dasa.

O conjunto de testes, associado à análise do paciente, pode auxiliar na detecção antes do agravamento do quadro. “O diagnóstico precoce é fundamental porque possibilita desacelerar a progressão da doença e garante mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família”, diz Vedolin.

O Ministério da Saúde estima que 1,2 milhão de brasileiros têm Alzheimer, mas parte expressiva ainda não recebeu o diagnóstico. Perda de memória recente, desorientação no tempo e no espaço, perda de iniciativa e de motivação, sinais de depressão e agressividade são alguns sintomas da doença.

Segundo a Dasa, o novo teste está disponível nos seguintes laboratórios de medicina diagnóstica da rede: Alta (SP e RJ), Delboni (SP) e CDPI (RJ).