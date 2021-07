Novo estudo aponta que 26% dos infectados sofrem de sintomas pós-Covid

Um estudo feito pela Universidade de Zurique e publicado na revista científica PLOS ONE analisou um grupo de adultos que tiveram Covid-19 e concluiu que mais de um quarto não se recuperou completamente de seis a oito meses depois de ter contraído a doença.

Embora as respostas iniciais sejam de uma diminuição da carga viral e da chamada fase aguda da Covid-19, um crescente corpo de evidências aponta para um número cada vez maior de pacientes com sequelas físicas e mentais a longo prazo. Chamada de “Covid longa” ou “Síndrome pós-Covid”, essas sequelas têm causado preocupação para os profissionais de saúde.

Para o estudo, os pesquisadores recrutaram 431 participantes que testaram positivo para o novo coronavírus entre fevereiro e agosto de 2020. Destes, 89% apresentaram sintomas da doença e 19% foram hospitalizados.

No geral, 26% dos voluntários alegaram não ter se recuperado totalmente dos sintomas da Covid-19 de seis a oito meses depois do diagnóstico. Destes, 55% relataram sintomas de fadiga; 25% sofreram com algum tipo de falta de ar; e 26% apresentaram algum grau de depressão.

Um percentual maior de mulheres e pacientes hospitalizados relatou não ter se recuperado totalmente em relação aos homens e indivíduos não hospitalizados. Um total de 40% afirmou ainda ter visitado um médico após a fase aguda da Covid-19.

Os autores afirmaram que os resultados são um indicativo da necessidade de se ter um planejamento para auxiliar os pacientes que sofrem com sintomas póstumos da doença.

“Esses achados sublinham a necessidade de planejamento oportuno de recursos e serviços de saúde adaptados às necessidades dos indivíduos que sofrem de síndrome pós-Covid”, dizem os pesquisadores.