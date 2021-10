Nove em cada dez internados com Covid-19 não foram vacinados

Um estudo do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, aponta que a cada dez pacientes internados com Covid-19, nove não estavam vacinados. A pesquisa indica ainda que a probabilidade de morte foi 14 vezes maior em pessoas não imunizadas em comparação com quem estava com o esquema vacinal completo. “Metade dos não vacinados precisou de UTI”, diz a médica epidemiologista Ana Freitas Ribeiro, que coordenou o levantamento feito pelo Serviço de Epidemiologia do hospital durante este ano.

A pesquisa confirma uma informação que outros estudos já concluíram: a vacina reduz quase 100% a ocorrência de casos graves da doença. Somente em 2021, 1.172 pessoas foram internadas no Emílio Ribas com diagnóstico de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) associada à Covid-19. Entre elas, 1.034 não estavam vacinadas e 138 tinham recebido ao menos uma dose. “É preciso cumprir a vacinação completa. Com uma dose você não está protegido”, acrescenta Ana.

Desde setembro, o Ministério da Saúde distribui doses extras aos estados para vacinar idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde. Segundo o governo federal, cerca de 2 milhões de pessoas foram vacinadas com a dose de reforço em todo o Brasil. “É bom para aquelas pessoas que ainda tenham dúvidas em tomar sua vacina ou que estejam com seu calendário atrasado – tomou primeira, falta segunda, falta reforço – que procurem as unidades de saúde e façam sua vacinação”, finaliza Ana.

Confira a vacinação no país: