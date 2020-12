Novavax inicia fase 3 de testes clínicos de sua vacina contra Covid-19

A empresa americana Novavax anunciou nesta segunda-feira, 28, o início do teste clínico fase 3 de sua vacina contra a Covid-19. A pesquisa, que irá avaliar a segurança e eficácia do imunizante, contará com a participação de 30.000 pessoas com idade a partir de 18 anos, nos Estados Unidos e no México.

Em comunicado, a Novavax disse que pretende que pelo menos 25% dos participantes do estudo tenham 65 anos ou mais, pelo menos 15% sejam negros, pelo menos 10 a 20% latino-americanos e 1-2% índios americanos. Dois terços dos participantes serão irão receber duas doses da vacina, com 21 dias de intervalo entre elas e os demais receberão o placebo. Para acelerar os resultados, a empresa escolheu realizar os testes em locais com alta taxa de transmissão do vírus.

A Novavax também está conduzindo um estudo clínico fase 3 no Reino Unido, um estudo de fase 2b na África do Sul e uma continuação da fase 1/2 nos EUA e na Austrália, cujos dados são esperados no início do primeiro trimestre de 2021.