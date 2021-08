Nova Zelândia investiga morte que pode estar associada à vacina da Pfizer

O governo da Nova Zelândia anunciou hoje a morte de uma mulher logo depois de ter sido vacinada com o imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech. Segundo o comunicado do Conselho Independente de Monitoramento de Segurança de Vacinas contra a Covid-19 do país, ela provavelmente desenvolveu miocardite, condição caracterizada pela inflamação do músculo cardíaco, comprometendo a capacidade de o órgão bombear sangue para o resto do corpo. A miocardite é um efeito colateral raro da vacina e, embora a causa oficial da morte encontre-se sob investigação, o Conselho informou que o mais provável é que esteja associada à vacinação. “Este é o primeiro caso na Nova Zelândia em que uma morte nos dias seguintes à imunização foi associada à vacina da Pfizer”, anunciou o órgão.

O conselho porém, reitera a eficácia do imunizante. “Os benefícios da vacinação com a vacina da Pfizer continuam a superar os riscos de infecção e efeitos colaterais, incluindo a miocardite”, escreveram. “A vacina é altamente eficaz na proteção contra doenças graves e mortes causada pela Covid-19 e continuamos confiantes em usá-la no país.”

A Nova Zelândia, que tem uma das campanhas de vacinação mais lentas do mundo com a utilização apenas dos imunizantes da Pfizer, está atualmente em um lockdown nacional devido a um surto da variante delta, bastante transmissível. No país, mais de 3,3 milhões das duas doses da vacina já foram administradas, o suficiente para imunizar cerca de 23% da população.