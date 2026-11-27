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A linhagem PJ.2.1 do coronavírus entrou na lista de monitoramento da OMS e já responde por 58% das infecções no Rio de Janeiro. Embora o risco global seja baixo e as vacinas sigam eficazes, a cepa avança por estados brasileiros em meio à alta de casos graves.

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Na semana passada, a linhagem PJ.2.1 do vírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, entrou para o radar da Organização Mundial da Saúde (OMS) como algo a ser acompanhado de perto. Ela foi classificada como uma variante sob monitoramento, status coloca a cepa em observação prioritária para checar se ela representa algum tipo de ameaça. Embora enquadrada como “risco baixo para a saúde pública global”, sua circulação tem coincidido com o aumento de casos em algumas localidades, como o Rio de Janeiro.

A variante foi detectada pela primeira vez em maio deste ano no Canadá e, segundo a OMS, surgiu por meio de um salto evolutivo do vírus, quando há um acúmulo expressivo de mutações genéticas em um curto espaço de tempo.

A linhagem demonstrou “alta capacidade de ligação à ACE2 humana”, proteína presente nas células que costuma ser usada pelo novo coronavírus para invadir o organismo. Mesmo assim, não há indícios de que seja capaz de desencadear quadros mais severos da doença.

“Os dados clínicos comparativos são insuficientes para determinar se a PJ. 2. 1 está associada ao aumento da gravidade da doença”, diz o relatório.

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A vacinação, estratégia mais eficiente para evitar hospitalizações e mortes, se mostrou eficaz para proteger contra a nova linhagem.

O soro de receptores de vacinas adaptadas a LP.8.1 e XFG (outras linhagens) neutralizou a PJ.2.1 em ensaios laboratoriais”, diz o documento da OMS.

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Circulação no Brasil da nova variante

A nova variante tem sido associada ao aumento dos casos no estado do Rio de Janeiro e uma análise do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) mostrou que ela é predominante na capital fluminense, correspondendo a 58% dos genomas sequenciados.

Até o momento, a linhagem foi detectada no Distrito Federal e em oito estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Brasil, o número de casos graves de covid-19 continua em ascensão, de acordo com a última edição do boletim InfoGripe, da Fiocruz.

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O levantamento aponta que o estado do Rio de Janeiro registra taxas em nível de alerta de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), cenário desencadeado não só pela covid-19, mas pela circulação de outros vírus respiratórios (metapneumovírus e influenza A e B).

O crescimento dos episódios de SRAG foi observado em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e no Distrito Federal. Os dados são do período de 15 a 21 de novembro.

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Veja quem deve se vacinar contra a covid

Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.

A vacina é oferecida gratuitamente em postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses

3 doses Gestantes: uma dose em cada gravidez

uma dose em cada gravidez Idosos e pessoas imunocomprometidas: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano

uma dose por ano População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose