Nova pílula emagrecedora reduz 14% do peso e diminui 12 cm de cintura em mulheres na menopausa

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O ganho de peso na menopausa, impulsionado por mudanças hormonais, exige atenção médica especializada. Além de desmistificar a ideia de que é apenas estético, conheça o orforglipron, uma nova pílula oral análoga de GLP-1 com resultados promissores em estudos para a redução de peso e gordura abdominal.

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O ganho de peso é uma queixa frequente durante a transição para a menopausa. Não deve ser tratado como problema estético nem respondido apenas com recomendações genéricas do tipo “coma menos” e “se exercite mais”. Mudanças hormonais podem favorecer o acúmulo de gordura abdominal e tornar o controle do peso ainda mais difícil.

Por essas e outras, o ginecologista tem um papel importante na identificação da obesidade e no encaminhamento da paciente para tratamento adequado.

Até porque, em breve, vamos contar com novas soluções para gerenciar esse problema, inclusive durante o climatério.

Uma análise de dois estudos englobando mais de 1 500 mulheres acima do peso em diferentes fases da menopausa demonstrou o impacto do orforglipron, um comprimido análogo de GLP-1 (mesmo princípio de canetas emagrecedoras), na balança e na circunferência abdominal. O trabalho foi apresentado em primeira mão no congresso da Associação Americana de Diabetes.

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Essa pílula de uso diário já foi aprovada para comercialização nos Estados Unidos, mas ainda aguarda parecer da Anvisa no país.

No estudo batizado de ATTAIN-1, realizado com participantes sem diabetes, mulheres que receberam a dose mais alta do medicamento apresentaram redução média de peso de 12,8% antes da menopausa, 14,4% na perimenopausa e 14,1% após a menopausa, ao longo de 72 semanas. A circunferência abdominal diminuiu até 12,5 centímetros.

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Já em outro braço de pesquisa, o ATTAIN-2, que incluiu pessoas com diabetes tipo 2, também houve perda de peso em todas as fases da menopausa.

Os resultados, porém, devem ser interpretados com cautela. A avaliação por fase da menopausa foi feita após a conclusão dos estudos. Isso significa que os dados ajudam a orientar a prática clínica e novas pesquisas, mas não permitem afirmar que uma fase da vida apresenta resposta superior à outra. Alguns subgrupos também reuniram poucas participantes.

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Quem é o orforglipron

Desenvolvido pela Eli Lilly, a mesma fabricante do Mounjaro, ele foi aprovado pela FDA, o órgão regulatório americano, em abril de 2026 para adultos com obesidade ou com sobrepeso associado a pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso.

O medicamento deve ser utilizado com alimentação de menor aporte calórico e atividade física. É ingerido uma vez ao dia, com ou sem alimentos, sem as restrições de água e jejum exigidas por outros tratamentos da classe.

Para o ginecologista, há um ponto adicional de atenção: medicamentos para obesidade podem interferir em questões diretamente relacionadas à saúde reprodutiva. A bula americana do orforglipron orienta que mulheres que utilizam anticoncepcionais adotem um método não oral ou acrescentem um método de barreira durante 30 dias após o início do tratamento e por 30 dias após cada aumento de dose. O medicamento deve ser interrompido quando a gravidez for identificada.

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Também é necessário investigar contraindicações e riscos. Entre os possíveis efeitos adversos estão náusea, constipação, diarreia e vômitos com frequência semelhante aos dos demais tratamentos que temos hoje.

Quando o assunto é ganho de peso na menopausa, é preciso ponderar sobre uma série de questões com o ginecologista. Nem toda mulher precisará de medicamento. Mas toda queixa requer avaliação, orientação e acolhimento.