Nova onda de covid-19 traz alerta para pessoas em tratamento de diabetes e obesidade

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O coronavírus volta a dar sinais no Brasil, com alta de casos e testes positivos em diversas regiões. A variante Stratus (XFG) se espalha, e o alerta é maior para quem tem doenças crônicas como diabetes e obesidade, que precisam de vacinação atualizada. Entenda o cenário atual e a importância da proteção.

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Depois de meses de calmaria, o coronavírus voltou a dar sinais no Brasil. O alerta vem de várias frentes ao mesmo tempo.

O Ministério da Saúde registra, nas últimas seis semanas, tendência de alta dos casos em 18 unidades da Federação, de Roraima ao Rio Grande do Sul.

A Fundação Oswaldo Cruz aponta crescimento das internações por síndrome respiratória aguda grave causada pela covid em Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e no Distrito Federal.

E, nos laboratórios, a proporção de testes positivos saltou de cerca de 1% para 17% em três meses, segundo o Instituto Todos pela Saúde, o maior patamar do ano. Não à toa, já tem farmácia em São Paulo com estoque de kit de exame para covid esgotado.

Como se sabe desde a pandemia, pessoas que convivem com doenças crônicas, como diabetes e obesidade, correm maior risco de enfrentar uma evolução mais severa, com complicações e hospitalizações. Diante disso, elas precisam redobrar certos cuidados e garantir, caso ainda não tenham feito, sua dose da vacina.

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O retrato atual

Apesar da preocupação, é preciso contextualizar o cenário que vivemos. Até o dia 4 de novembro, foram notificados 118.851 casos de síndrome gripal por Covid, 68,8% a menos que no mesmo período de 2025. As internações graves caíram de 9,2 mil para 3,4 mil, e as mortes, de cerca de 1,4 mil para 437.

Todos os estados seguem classificados pelas autoridades sanitárias como de baixo risco. Mas a curva virou, e a alta de positividade nos laboratórios costuma anteceder o aumento das hospitalizações. A elevação de fim de ano, aliás, já se repetiu em temporadas anteriores.

Por trás da nova onda está a XFG, apelidada de Stratus, subvariante da ômicron que responde por cerca de 90% dos sequenciamentos genéticos feitos no país em 2026. Ela parece se espalhar com um pouco mais de facilidade, mas não há evidências de que provoque quadros mais graves.

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A vacina… no braço e na geladeira

O problema é que boa parte da proteção – a tão falada vacina – está parada nos postos. Neste ano, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 20,3 milhões de doses, mas apenas 7,4 milhões foram aplicadas, pouco mais de uma em cada três. Em 2025, o padrão foi parecido.

A baixa percepção de risco explica parte da apatia: a Covid saiu das manchetes, mas não deixou de circular. As vacinas foram atualizadas por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que passou a exigir formulações baseadas em linhagens recentes do vírus, como a LP.8.1, aparentada da XFG.

Se há um grupo que não pode se dar ao luxo de adiar a dose, é o das pessoas com diabetes ou acima do peso com comorbidades. Estamos falando de milhões de brasileiros.

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Desde o início da pandemia, doenças crônicas que alteram o metabolismo figuram entre os principais fatores de mau prognóstico. Um estudo que acompanhou toda a população da Inglaterra, publicado no periódico The Lancet Diabetes & Endocrinology, mostrou que, nos primeiros meses de 2020, a taxa de morte hospitalar por covid foi de 27 por 100 mil habitantes entre pessoas sem diabetes, de 138 por 100 mil entre quem tinha o tipo 1 e de 260 por 100 mil entre quem tinha o tipo 2.

Mesmo descontadas diferenças de idade, sexo e condição social, a chance de morrer foi 3,5 vezes maior no tipo 1 e o dobro no tipo 2. No Brasil, uma análise dos registros de 2020 do Ministério da Saúde mostrou que 4 em cada 10 pacientes com diabetes internados por covid morreram.

As razões são várias. A glicose elevada atrapalha o trabalho das células de defesa e alimenta um estado de inflamação crônica. O diabetes costuma vir acompanhado de obesidade, hipertensão e doença renal, que somam riscos. E a obesidade, por si só, é reconhecida por sabotar a imunidade.

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O que fazer agora

As diretrizes mais recentes da Sociedade Brasileira de Imunizações recomendam vacinação anual contra a Covid, com formulações atualizadas, para pessoas com diabetes a partir dos 6 meses de idade, lembrando que o risco de morte nesse grupo é cerca de duas vezes maior.

A resposta imunológica pode ser um pouco menos robusta quando a glicemia está descontrolada, mas ainda assim reduz complicações graves, o que é mais um motivo para manter o tratamento em dia. Pelo SUS, pessoas com comorbidades integram os grupos com indicação de reforço periódico – e quem tem 60 anos ou mais deve receber uma dose a cada seis meses. Basta procurar a unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação.

No contexto do diabetes e de outras doenças crônicas, ainda cabe lembrar que, diante do primeiro sintoma, como febre, tosse ou dor de garganta, vale testar e, se necessário, procurar atendimento médico. O monitoramento do quadro e o uso de antiviral, disponível no SUS, podem ser indicados para evitar prejuízos mais sérios.