🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Saúde

Nova forma de uso de medicamento contra câncer no sangue é aprovada pela Anvisa

Tecnologia permite a administração subcutânea automatizada de medicamento para mieloma múltiplo com dispositivo portátil

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 09h00
Frasco de vidro com tampa verde e rótulo MACLISA 1400 mg ao lado de um dispositivo branco e roxo com o nome Circliq e 10 mL
Segundo estudo, tempo de aplicação do medicamento com dispositivo é 13 minutos e 70% dos pacientes declararam que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos (Sanofi/Divulgação)
Continua após publicidade
Nova forma de uso de medicamento contra câncer no sangue é aprovada pela Anvisa Priorize VEJA no Google

Uma nova forma de uso do medicamento isatuximabe, indicado para o tratamento do mieloma múltiplo, recebeu aval Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última semana. Já liberado para infusões intravenosas ou aplicação subcutânea manual, o remédio poderá ser utilizado com um dispositivo automatizado e portátil capaz de reduzir o tempo de administração e eventuais reações ligadas às infusões. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O isatuximabe, de nome comercial Sarclisa, foi liberado pela Anvisa em 2021. Esta nova aprovação inclui a possibilidade de fazer o tratamento utilizando um injetor desenvolvido para a administração de medicamentos de grande volume, chamado CirCLIQ, e teve como base, de acordo com a farmacêutica Sanofi, um estudo que demostrou que não havia inferioridade do método em relação aos outros tipos de aplicação já consolidados na prática médica.

“A transição do método intravenoso convencional para a tecnologia do subcutâneo automatizado confere uma redução substancial no tempo de permanência ambulatorial e mitiga os riscos de eventos adversos infusionais, consolidando a evolução da hematologia rumo a tratamentos com melhor perfil de tolerabilidade e menor sobrecarga ao paciente”, explica Vania Hungria, cofundadora da International Myeloma Foundation Latin America e médica hematologista na Clínica São Germano.

Siga

O mesmo ensaio de fase 3, o IRAKLIA, encontrou um expressivo benefício que impacta a qualidade de vida dos pacientes: entre as pessoas tratadas com a infusão, 25% apresentaram algum tipo de reação relacionada ao tratamento. No grupo da administração subcutânea com o aparelho, o índice foi de 1,5%.

Continua após a publicidade

“Representa um avanço importante nessa jornada, ao trazer mais conforto e conveniência e contribuir para reduzir o impacto do tratamento no dia a dia de quem vive com mieloma múltiplo”, disse Anne Pradeilles, líder da Unidade de Oncologia na Sanofi Brasil.

Como funciona o dispositivo

Para a nova administração do medicamento, é necessário utilizar o on-body injector – OBI, um dispositivo de infusão portátil que conta com uma agulha retrátil mais fina e curta do que as convencionais.

Um estudo publicado no ano passado no Journal of Clinical Oncology, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco, na sigla em inglês), mostrou que o tempo de aplicação do medicamento foi de 13 minutos e que 70% dos pacientes declararam que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos.

Continua após a publicidade

“A expectativa de vida dos pacientes de mieloma múltiplo quintuplicou nos últimos vinte anos. Isso é uma ótima notícia, mas que também gerou um novo desafio: garantir que as pessoas possam viver mais tempo com qualidade. Precisamos tornar a jornada terapêutica menos desgastante para pacientes e familiares”, diz Hungria.

Sobre o mieloma múltiplo

Segundo tipo de câncer de sangue mais comum no mundo, o mieloma múltiplo é uma condição sem cura causada pelo aumento de células do sistema imunológico (os plasmócitos), que passam a se aglomerar na medula óssea e podem danificar o funcionamento de órgãos.

Entre os sintomas, estão: dor nos ossos, anemia, alteração no funcionamento dos rins, fraqueza e infecções recorrentes.

Continua após a publicidade
mieloma-multiplo-novo-tratamento
Mieloma múltiplo: células do segundo tipo mais frequente de câncer no sangue (Ilustração: Nemes Laszlo/Getty Images)

 

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Câncer
Sangue
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).