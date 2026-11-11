Nova caneta emagrecedora também trata as dores da artrose de joelho

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Estudos recentes no New England Journal of Medicine indicam que a nova geração de remédios contra a obesidade, como a retatrutida, oferece um poderoso auxílio no tratamento da dor associada à artrose no joelho. Além da perda de peso, que alivia a carga sobre as articulações, há indícios de um efeito anti-inflamatório direto. A semaglutida, já disponível no Brasil, também demonstrou resultados promissores, abrindo um novo horizonte para pacientes que buscam mais qualidade de vida e mobilidade.

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Quem atende pessoas com obesidade conhece bem a cena: o paciente apoia as mãos nos joelhos para levantar da cadeira e conta que a dor o impede de caminhar. Sem caminhar, emagrecer fica ainda mais difícil. É um círculo vicioso que a medicina tenta romper há décadas.

Mas um estudo publicado nesta semana no New England Journal of Medicine, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, mostra que a nova geração de remédios contra a obesidade pode ser uma aliada poderosa nessa missão.

A artrose do joelho é o desgaste progressivo da cartilagem que reveste a articulação. A obesidade é um dos principais fatores de risco tanto para o surgimento quanto para a piora da doença. A conta é simples e cruel: cada quilo a menos no corpo alivia cerca de quatro quilos de carga sobre o joelho. Além disso, o excesso de gordura alimenta uma inflamação crônica, silenciosa, que também castiga as articulações.

O que o novo estudo mostrou

Os pesquisadores avaliaram a retatrutida, molécula experimental da farmacêutica Eli Lilly que age sobre três hormônios ao mesmo tempo: GLP-1, GIP e glucagon. Foram dois estudos de fase 3, a última etapa antes do pedido de aprovação, com pouco mais de mil voluntários sem diabetes, com obesidade (o índice de massa corporal médio era de 40) e dor moderada a intensa no joelho. As aplicações eram semanais e duraram 68 ou 80 semanas.

No primeiro estudo, a perda de peso chegou a 20% com a dose de 9 miligramas e a 23,7% com a de 12 miligramas, contra 4,6% no grupo que recebeu placebo. A dor, medida numa escala de 0 a 10, partiu de quase 6 pontos e caiu cerca de 4 pontos com o remédio, contra pouco mais de 2 com o placebo. Na análise conjunta dos dois estudos, até 70% dos pacientes tratados tiveram a dor reduzida pela metade ou mais, contra 38% no grupo placebo. A capacidade de realizar tarefas do dia a dia, como subir escadas, melhorou na mesma proporção.

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Um detalhe chamou minha atenção: a dose de 9 miligramas aliviou a dor tanto quanto a de 12, embora tenha emagrecido menos. É um indício, ainda a ser confirmado, de que o benefício talvez não dependa apenas da balança, mas da ação direta do remédio (talvez anti-inflamatório).

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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Precedentes favoráveis

Antes da retatrutida, outra medicação demonstrou potencial contra a osteoartrite, a semaglutida. Tudo começou com o estudo STEP 9, publicado em 2024. Nele, 407 pessoas com obesidade e artrose de joelho receberam semaglutida 2,4 miligramas, o princípio ativo do Wegovy, ou placebo, uma vez por semana, durante 68 semanas.



Quem usou o remédio perdeu 13,7% do peso, contra 3,2% no placebo. Numa escala de dor de 0 a 100, que partia de cerca de 71 pontos, a queda foi de 41,7 pontos com a semaglutida e de 27,5 com o placebo. Cerca de 65% dos tratados viram a dor cair pela metade.

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Foi a primeira demonstração robusta de que um remédio contra a obesidade tratava também a dor da artrose. E é a notícia mais concreta para o leitor brasileiro hoje, já que a semaglutida está disponível no país, inclusive em novas versões registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste ano.

Os autores do novo trabalho fizeram uma comparação curiosa, usando uma medida estatística do tamanho do efeito. Por esse critério, a retatrutida superou o que se observou em outros estudos com o ibuprofeno e o tramadol em doses máximas, com a infiltração de corticoide no joelho e com a própria semaglutida. A comparação, porém, é indireta, entre pesquisas diferentes, e serve como pista, não como veredicto.

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Cabe lembrar, ainda, que nenhum remédio é isento de riscos. Náusea, diarreia e prisão de ventre foram os efeitos mais comuns, sobretudo na fase de aumento da dose. Com a dose mais alta, até 18% dos participantes abandonaram o tratamento por efeitos adversos, contra no máximo 6% no placebo.



Chamou atenção a disestesia, uma sensação de formigamento ou sensibilidade alterada na pele, relatada por até 21% dos tratados, quase sempre leve. Eventos adversos graves também foram mais frequentes com a retatrutida.

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O que esperar

A retatrutida não está aprovada em nenhum país do mundo, e a Eli Lilly ainda não pediu registro à Anvisa. A agência, inclusive, já proibiu produtos vendidos clandestinamente como retatrutida, de origem desconhecida e sem qualquer garantia de pureza ou dosagem. Comprar esse tipo de produto é colocar a saúde em risco.

O que tiramos de lição desse estudo é que tratar a obesidade é também tratar o joelho. Os remédios não substituem a fisioterapia e o exercício, mas podem ser justamente o empurrão que faltava para o paciente voltar a se mexer. E isso, para quem convive com dor, muda tudo.