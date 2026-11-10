Nova caneta emagrecedora que mira a gordura escondida passa no teste do coração

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O estudo SYNCHRONIZE-CVOT, publicado na The Lancet, avaliou a survodutida, uma nova molécula para obesidade. Confirmou que o remédio, que age imitando GLP-1 e glucagon, é seguro para o coração, sem aumentar riscos cardiovasculares. A perda de peso foi significativa e a redução da gordura visceral promissora. Uma leitura essencial para entender a próxima geração de tratamentos.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Toda nova caneta contra a obesidade carrega uma pergunta que vale mais do que qualquer número na balança: ela é segura para o coração? Isso porque a história da medicina guarda exemplos amargos de remédios que emagreciam bem e cobravam caro do sistema cardiovascular.

Por isso, o estudo SYNCHRONIZE-CVOT, publicado nesta semana na revista médica The Lancet, merece toda a atenção. Ele avaliou a survodutida, molécula da farmacêutica Boehringer Ingelheim que deve ser a próxima a disputar espaço nas farmácias.

A survodutida é uma agonista dupla: imita dois hormônios ao mesmo tempo. O primeiro é o GLP-1, conhecido do público pela semaglutida (Ozempic e Wegovy). Ele age no cérebro, reduz o apetite e prolonga a saciedade. O segundo é o glucagon, hormônio do pâncreas que manda o fígado queimar estoques de energia, estimula a quebra de gordura e aumenta o gasto calórico.

A lógica é engenhosa. O GLP-1 fecha a torneira, porque a pessoa come menos. O glucagon abre o ralo, porque o corpo queima mais, sobretudo a gordura armazenada no fígado. Mas o glucagon também acelera o coração e pode elevar a glicose. Era preciso provar que a combinação não cobra esse preço.

O teste do coração

O estudo avaliou de forma controlada 5.530 adultos de 34 países. Todos tinham obesidade ou sobrepeso e, além disso, doença cardiovascular, doença renal crônica ou vários fatores de risco. Eles receberam survodutida, em uma de duas doses semanais, ou placebo, e foram acompanhados por cerca de 22 meses.

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Os pesquisadores somaram os desfechos que mais importam: morte cardiovascular, infarto, AVC, desobstrução de artérias do coração e insuficiência cardíaca. Esses eventos ocorreram em 3,7% dos que usaram survodutida e em 4,1% do grupo placebo.

A diferença numérica favorece o remédio, mas não basta para dizer que ele protege o coração, até porque o estudo não foi desenhado para isso. O que ficou demonstrado, e era esse o objetivo, é que a survodutida não aumenta o risco. Em linguagem de médico, passou no teste de segurança.

A frequência cardíaca subiu cerca de cinco batimentos por minuto, elevação semelhante à de outras canetas da família. E o temor com a glicose não se confirmou: entre quem não tinha diabetes, a doença surgiu em 1,1% do grupo survodutida, contra 3,6% no placebo.

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Em 72 semanas, o peso caiu em média de 9,3% a 9,7%, conforme a dose, contra 2,4% no placebo. A cintura afinou quase 9 centímetros. A pressão, os triglicérides e a proteína C-reativa, um marcador de inflamação, também caíram. A perda de peso parece modesta perto de outros estudos, mas a conta inclui todos os que abandonaram o tratamento no caminho.

A gordura que mais preocupa

Nem toda gordura é igual. A que fica sob a pele incomoda no espelho. Já a visceral, que envolve os órgãos do abdome, e a que se infiltra no fígado inflamam o corpo e alimentam diabetes, hipertensão e infarto.

No estudo SYNCHRONIZE-1, publicado anteriormente, exames de ressonância mostraram redução de até 34% da gordura visceral e de até 63% da gordura do fígado. Não por acaso, a molécula também é estudada contra a esteatose hepática.

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Há outro ponto de destaque. Toda perda de peso leva um pouco de massa magra junto, uma preocupação legítima, sobretudo nos mais velhos.

No mesmo subestudo com ressonância, a massa magra respondeu por no máximo 10,8% do tecido perdido: perto de nove em cada dez quilos eliminados foram de gordura. É animador, mas convém prudência. Trata-se de uma análise secundária, com um grupo menor de pacientes, e comparações com outras canetas esbarram em métodos de medição diferentes. Musculação e proteína seguem indispensáveis.

O preço a pagar

Quase metade dos pacientes teve náusea, e um em cada três vomitou, contra 12% e 5% no placebo. Cerca de um em cada cinco abandonou o remédio por problemas gastrointestinais. Os autores atribuem parte disso a um aumento de dose rígido demais, já flexibilizado em estudos mais recentes. Eventos adversos graves foram semelhantes entre os grupos.

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Vale sublinhar que a survodutida ainda não foi aprovada em nenhum país. A Boehringer prepara os pedidos de registro, e a chegada ao Brasil dependerá da Anvisa. Preço e acesso seguem incógnitas.

O recado, porém, está dado. A nova geração de remédios para obesidade não se mede só em quilos perdidos, mas em onde essa perda acontece e no que ela poupa pelo caminho. Emagrecer de verdade é tirar gordura do lugar certo, sem pôr em risco o coração.