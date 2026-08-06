Nova caneta de semaglutida nacional já tem data para chegar ao mercado e definição de preço

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A Hypera Pharma lançará o Semavy, caneta injetável de semaglutida para diabetes tipo 2, até o fim de setembro. Após aprovação do preço pela CMED, o medicamento promete ser uma alternativa mais acessível, aproveitando a queda da patente do Ozempic e contribuindo para o tratamento da doença no Brasil.

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A farmacêutica brasileira Hypera Pharma divulgou que, após a aprovação do preço de sua nova caneta injetável de semaglutida, deverá iniciar a comercialização pelas drogarias do país até o fim de setembro.

O remédio, que será vendido como Semavy, recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento do diabetes tipo 2.

Ele integra um pacote de autorizações do órgão regulatório que ainda contempla outras quatro canetas de semaglutida – algo viabilizado com a queda da patente da substância do Ozempic.

Agora, Semavy recebeu a aprovação do seu preço de chegada aos consumidores após definição pela

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Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), entidade que regula o setor no país e chancela o que poderá ser disponibilizado nas farmácias.

Por ora, a caneta, que fará parte do portfólio da Mantecorp, não teve seu preço divulgado – o que também poderá ser influenciado pela implementação de programas de suporte ao paciente. Mas o teto estabelecido pela CMED está na casa de 803 reais pelo tratamento mensal.



A Hypera Pharma afirmou, em nota, que, com a definição do preço, o laboratório já pode avançar para as fases finais de fabricação e abastecimento. A previsão, assim, é que o produto esteja disponível para venda e prescrição até o fim de setembro deste ano.

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A empresa deverá informar em breve os valores e ressaltou seu compromisso de atuar com faixas de preço mais acessíveis a fim de ampliar o acesso dos brasileiros ao tratamento do diabetes.

Semavy faz parte da classe dos agonistas de GLP-1 de aplicação semanal, inaugurada pelo Ozempic. Eles imitam um hormônio que promove aumento da sensação de saciedade, controle dos níveis de glicose no sangue e perda de peso.

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