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Saúde

Nova caneta de semaglutida nacional já tem data para chegar ao mercado e definição de preço

Anúncio foi feito pelo grupo Hypera Pharma, cujo medicamento, batizado de Semavy, recebeu há pouco aprovação da Anvisa

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 20h09 | Atualizado em 7 ago 2026, 10h34
Canetas emagrecedoras
Novas canetas: versões “similares” devem chegar ao mercado neste segundo semestre (Freepik/.)
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Nova caneta de semaglutida nacional já tem data para chegar ao mercado e definição de preço Priorizar nos meus resultados Google

A farmacêutica brasileira Hypera Pharma divulgou que, após a aprovação do preço de sua nova caneta injetável de semaglutida, deverá iniciar a comercialização pelas drogarias do país até o fim de setembro.

O remédio, que será vendido como Semavy, recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento do diabetes tipo 2.

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Ele integra um pacote de autorizações do órgão regulatório que ainda contempla outras quatro canetas de semaglutida – algo viabilizado com a queda da patente da substância do Ozempic.

Agora, Semavy recebeu a aprovação do seu preço de chegada aos consumidores após definição pela

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Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), entidade que regula o setor no país e chancela o que poderá ser disponibilizado nas farmácias.

Por ora, a caneta, que fará parte do portfólio da Mantecorp, não teve seu preço divulgado – o que também poderá ser influenciado pela implementação de programas de suporte ao paciente. Mas o teto estabelecido pela CMED está na casa de 803 reais pelo tratamento mensal.

A Hypera Pharma afirmou, em nota, que, com a definição do preço, o laboratório já pode avançar para as fases finais de fabricação e abastecimento. A previsão, assim, é que o produto esteja disponível para venda e prescrição até o fim de setembro deste ano.

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A empresa deverá informar em breve os valores e ressaltou seu compromisso de atuar com faixas de preço mais acessíveis a fim de ampliar o acesso dos brasileiros ao tratamento do diabetes.

Semavy faz parte da classe dos agonistas de GLP-1 de aplicação semanal, inaugurada pelo Ozempic. Eles imitam um hormônio que promove aumento da sensação de saciedade, controle dos níveis de glicose no sangue e perda de peso.

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