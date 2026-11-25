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Com mais de 6 mil casos e até 14 mortes confirmadas, os Estados Unidos enfrentam o pior surto de sarampo em 35 anos. A disparada da doença, impulsionada pela queda na cobertura vacinal, já fez o país perder o certificado de eliminação da infecção. Entenda o cenário e os riscos.

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Em meio ao pior surto desde 1991, o número de casos de sarampo nos Estados Unidos passou de 6 000, segundo balanço dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) divulgado nesta quarta-feira, 25. O órgão contabilizou nove mortes até o momento, mas os dados que consideram as contagens de departamentos estaduais de saúde apontam que 14 pessoas morreram.

O levantamento do CDC considera os registros até esta segunda-feira, 24, que somam 6. 039 casos confirmados. O número de episódios não chegava a esse patamar há 35 anos, quando ocorreram 9 843 notificações.

A maior parte dos casos está concentrada na população com mais de 20 anos (2 510 registros), seguida pelo grupo de 5 a 19 anos (2 421). Entre as crianças com menos de 5 anos, que correm mais risco de complicações e morte pela doença, foram 1 074 episódios.

Em relação às internações por sarampo, o CDC informou que 11% dos infectados foram hospitalizados. No recorte por faixa etária, os pacientes que mais necessitaram de internação foram as crianças com menos de 5 anos: 17% dos pacientes infectados precisaram de suporte hospitalar.

Perda do certificado de eliminação do sarampo

Na última terça-feira, 17, o país perdeu o certificado de país livre de sarampo em função do surto da doença. México e Bolívia também perderam o status.

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A perda do certificado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), ocorre quando a mesma linhagem do vírus tem transmissão sustentada em um país por mais de 12 meses.

A doença tinha sido oficialmente declarada como eliminada dos Estados Unidos em 2000 e, desde então, o país não vivenciava a transmissão interna do vírus altamente contagioso e perigoso principalmente para bebês.

Sarampo nos Estados Unidos

A doença foi oficialmente declarada como eliminada dos Estados Unidos em 2000 e, desde então, o país não vivenciava a transmissão interna do vírus altamente contagioso e perigoso principalmente para bebês.

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O levantamento do CDC aponta 43 novos surtos neste ano, considerando que há casos relacionados à disseminação do vírus iniciada no ano passado. A doença circula por 47 estados e distritos, entre eles Alasca, Califórnia, Nova York, Pensilvânia, Texas e Washington. De todos os casos confirmados, apenas 18 são de estrangeiros que visitaram o país.

Desde 1991, o país não notificava mais de 2 300 episódios da infecção viral. Os anos com maior número de registros, até então, tinham sido 2025 (2 289 casos), 1992 (2 126) e 2019 (1 274). Em 2004, foram apenas 37 episódios. E em 2020, em função da pandemia de covid-19, somente 13 casos foram contabilizados.

Queda da cobertura vacinal nos EUA

Entre os casos confirmados de sarampo, 96% foram registrados em pessoas não vacinadas ou com o estado vacinal desconhecido. Esse dado é importante porque mostra a importância da imunização com a tríplice viral. O sarampo é uma doença prevenível por vacina e as duas doses, esquema completo, têm 97% de eficácia contra a infecção viral.

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O espalhamento da doença nos Estados Unidos está associado à queda da cobertura vacinal. O CDC informou que a vacinação de crianças pequenas diminuiu de 95,2% no ano letivo de 2019-2020 para 92,4% em 2025-2026, resultando em 280 000 crianças desprotegidas.

Em agosto deste ano, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva reduzindo o número de vacinas recomendadas no calendário vacinal para crianças de 18 para 11 e recomendando a administração da tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) em doses separadas para cada doença. Esse tipo de recomendação desmobiliza a vacinação e, se executada, facilita a proliferação de doenças.

As vacinas conjugadas, como são conhecidas as doses que protegem contra mais de uma doença, são importantes para manter as coberturas vacinais altas, porque reduzem o número de visitas aos locais de imunização – uma dificuldade para pais que trabalham no horário de funcionamento das unidades. Ou seja, é uma estratégia para aumentar a adesão.

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Riscos do sarampo

Doença altamente contagiosa, o sarampo é causado por vírus e tem como principal manifestação o aparecimento de manchas vermelhas no corpo.

Outros sintomas são: febre alta, tosse seca, irritação nos olhos, mal-estar intenso e nariz entupido ou escorrendo. Pneumonia, encefalite (inflamação no cérebro) e a morte são os desfechos mais graves da infecção.

A circulação do vírus propicia o aparecimento de surtos entre pessoas não vacinadas, de modo que um indivíduo infectado é capaz de transmitir a doença para até 18 pessoas não vacinadas, de acordo com a Opas.

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No Brasil, a vacina contra o sarampo é ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja quem deve se vacinar

Crianças de 6 a 11 meses:

Dose zero: indicada em situações de risco aumentado de exposição ao vírus, não substitui as doses do calendário de rotina.

Crianças a partir de 12 meses

Primeira dose (D1) aos 12 meses, com a tríplice viral. Segunda dose (D2) aos 15 meses, com a vacina tetraviral (ou tríplice viral + varicela).

Pessoas de 5 a 29 anos

Devem iniciar ou completar o esquema de duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Pessoas de 30 a 59 anos

Devem receber uma dose da tríplice viral caso não haja comprovação de vacinação anterior.