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Saúde

Negócio sujo: o submundo do lixo e um dilema global jogado para debaixo do tapete

Em livro investigativo, Alexander Clapp expõe as rotas, inclusive ilegais, dos resíduos descartados, com suas imensas repercussões sociais e ambientais

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 16h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 16h15
CONTROLE - Aterro sanitário: é fundamental a separação de resíduos
Aterro de roupas descartadas no Chile: lucro para uns, problemas para outros (Martin Bernetti/AFP)
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Pense na quantidade de plásticos que você usa e descarta diariamente. É um copo de água no escritório, uma embalagem de delivery no almoço, um prato e um garfinho no aniversário na firma, uma garrafa de suco e o pacote de chocolate depois do jantar. Multiplique essas cenas por bilhões de pessoas e terá uma vaga noção do tamanho da geração de resíduos no planeta.

Aonde vai parar tanto lixo?

“Garfos de plástico que você descartou depois de um único uso vão parar em aldeias do Vietnã. O aparelho de TV quebrado que alguém deixou na calçada vai para favelas da Nigéria. Os pneus usados chegam ao interior da Índia. As roupas que não queremos mais são levadas para os desertos do Chile. As baterias descarregadas vão parar no México”, lemos em As Guerras do Lixo, do jornalista americano Alexander Clapp, recém-publicado pela editora Zahar.

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Sim, há um submundo do lixo, com suas rotas de trânsito e comércio global, gerando lucros para uns, doenças para outros, e um rastro incalculável de danos ambientais, como nos revela esse tremendo livro investigativo do repórter sediado em Atenas, na Grécia.

A partir de suas viagens e apurações in loco, inclusive em circunstâncias ameaçadoras, vamos entender como nações, corporações e máfias transformam os descartes numa indústria bilionária com repercussões sociais, sanitárias e ecológicas.

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Clapp nos conduz a feiras de sucatas eletrônicas em Gana, estaleiros de desmontes de navio na Índia, aldeias que sobrevivem do lixo governadas por magnatas na Indonésia, aterros improvisados na Turquia – locais alimentados principalmente pelo fluxo de despejos que sai de um Ocidente rico com destino a comunidades pobres em países em desenvolvimento.

As guerras do lixo

Capa do livro As Guerras do Lixo de Alexander Clapp. Título em letras brancas grandes e inclinadas sobre fundo preto e azul com linhas diagonais. Subtítulo Os despojos de um negócio global bilionário em branco, e logo da editora Zahar

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A magnitude do problema é assustadora. Assim como o tratamento dado a questão: ainda que existam tratados internacionais de gerenciamento dos resíduos, eles são insuficientes para deter as rentáveis redes que operam montanhas de lixo.

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Lixo que está longe de ser reciclado como se espera (ou se diz) por aí e é sustentado, minuto a minuto, pela superprodução de plástico e o alto consumo com os quais convivemos.

Eis um trabalho de fôlego que se esforça para tirar esse negócio sujo de debaixo do tapete das autoridades e da sociedade. Com a palavra, Alexander Clapp.

Qual foi a descoberta mais chocante durante a pesquisa para As Guerras do Lixo? Eu diria que foram dois fatores principais: a dimensão do nosso problema com o lixo plástico e quão recente ele começou. Antes da década de 1950, o americano ou europeu médio tinha poucos motivos para pensar em plástico. Foi somente a partir desse período que uma campanha em massa foi lançada para substituir todos os materiais naturais imagináveis ​​— madeira, algodão etc. — por uma imitação sintética. Portanto, existem pessoas vivas hoje, talvez até mesmo pessoas lendo esta entrevista agora, que se lembram de um mundo em que o plástico era uma raridade. Mas veja onde estamos, menos de uma geração humana depois!

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O plástico é o grande problema entre os resíduos? Ele está sendo encontrado em todos os lugares, do fundo do oceano ao topo do Monte Everest, até mesmo dentro de nossos cérebros. E a maior parte dele levará centenas ou até milhares de anos para se decompor e desaparecer. Em termos históricos, é uma transformação impressionante. Nossas vidas de conveniência tiveram um custo extraordinário e de longo prazo para o nosso planeta.

Homem branco de cabelo escuro e ondulado, barba rala, olhando diretamente para frente com expressão séria, vestindo camiseta escura, em foto preto e branco
O jornalista e autor: anos de apurações in loco, inclusive em circunstâncias ameaçadoras (Foto: Takis Diamantopoulos/Reprodução)

Ao longo do livro, nós o acompanhamos lidando com organizações suspeitas e até mesmo com “máfias”. Qual foi o momento mais crítico durante suas investigações? Difícil dizer! Houve encontros com a polícia no Quênia, com a segurança na Turquia e com agricultores na Indonésia. Acho que tudo isso nos leva a um elemento importante sobre a indústria de gestão de resíduos: ela tende a ser uma espécie de submundo, mantido fora de nossa vista, e muito disso é proposital. Se você não sabe o que realmente acontece com o seu lixo, quem paga o preço pela sua vida de conforto, então é mais difícil tomar medidas políticas contra isso.

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Tratados e iniciativas globais para lidar com o lixo parecem bastante tímidos diante da escala do problema. O que precisa mudar urgentemente? Os níveis de produção de plástico. Podemos falar sobre reciclagem, conversão de resíduos em energia, construção de calçadas com lixo, mas essas soluções — e a maioria nem é uma solução, mas apenas maneiras diferentes de redirecionar o lixo para outras formas de poluição — são inúteis até que o problema seja abordado em sua origem. O plástico é barato demais para ser produzido, e seus produtores não são responsabilizados — financeira ou legalmente — pelos danos que causam ao meio ambiente.

O dilema da geração de resíduos é essencialmente um dilema de superprodução e superconsumo? Tendo a evitar focar no aspecto do consumo, mesmo acreditando que a maioria das pessoas poderia reduzir significativamente seus níveis de consumo com pouco impacto em seu dia a dia. Francamente, é difícil ir a um supermercado na maior parte do mundo e não sair com grandes quantidades de plástico. Isso não é culpa dos consumidores. É o mundo construído pelos produtores de plástico, seus lobbies, seus parceiros de publicidade, e tudo isso poderia ser abordado por meio de regulamentação.

As pessoas estão mais conscientes do problema do lixo hoje, mas muitas vezes não conseguem tomar medidas efetivas para colaborar com essa questão. Que conselho daria a alguém que quer ajudar a mudar essa situação? O problema do lixo global não será resolvido por meio de moralidade individual. Isso é ilusão — e exatamente o que a indústria petroquímica quer que o público em geral acredite. O problema precisa ser politizado. É necessária uma regulamentação internacional do plástico, semelhante à que reduziu drasticamente ou até mesmo proibiu outros agentes nocivos ao meio ambiente, como o DDT.

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