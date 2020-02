Navio com dois casos suspeitos do novo coronavírus atracará em Santos

O navio de bandeira chinesa Kota Pemimpin que tem dois tripulantes com sintomas suspeitos do novo coronavírus atracará a partir das 23 horas do domingo, dia 17, no Porto de Santos, em São Paulo.

Procedente de Singapura, a embarcação esteve em portos chineses nos últimos 30 dias. Passou por Xangai, Ningbo, Yantian e Hong Kong.

Segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o capitão do navio encaminhou ao órgão, na última sexta-feira, a documentação exigida para a atracação no Porto de Santos. Após a análise do pedido, foi possível verificar, por meio da Declaração Marítima de Saúde e do Livro Médico de Bordo da embarcação, a presença a bordo de dois tripulantes que apresentam sintomas gripais, como tosse e dor de garganta.

A Secretaria Municipal de Saúde de Santos informou que foi notificada pela Anvisa sobre o caso dos dois tripulantes com sintomas suspeitos do novo coronavírus e que vai apoiar a investigação epidemiológica na embarcação quando ela atracar no no porto.

Casos investigados no Brasil

Na última sexta-feira, dia 14, o Ministério da Saúde informou que investiga quatro casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil: uma criança de 2 anos, e três adultos. Todos têm histórico de viagem à China, mas não a Wuhan.

Governo chinês

Sob críticas por sua resposta à epidemia de coronavírus, o governo de Xi Jinping reconheceu nesta sexta-feira pela primeira vez que estava ciente da epidemia quase duas semanas antes de falar publicamente sobre o assunto.

